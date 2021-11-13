Шоу "Маска", которое транслируют на телеканале "Украина", уже четвертую неделю держит в напряжении миллионы телезрителей. Все стремятся поскорее узнать, кто из известных людей прячется под яркими масками. Однако участники делают все возможное, чтобы оставаться нерассекреченными. Далее рассказываем, кто запутывал судей и зрителей в 4 выпуске.

Не пропустите "Маска" 2 сезон 4 выпуск: кто покинул шоу

Согласно правилам шоу, 14 загадочных персонажей (группа А и группа Б) сражаются в вокальных поединках и сольно в течение 12 выпусков. Перед каждым выступлением можно посмотреть сюжет-подсказку, в которой участники загадочно рассказывают о себе.



Звездные детективы (NK, Олег Винник, Дзидзьо, Андрей Данилко, Оля Полякова) и зрители в зале после "битв" голосуют за своих фаворитов. Победители проходят в следующий выпуск в своей группе, а набравший наименьшее количество голосов оказывается в риске на разоблачение.



В конце каждого выпуска зрители в зале с помощью специального приложения выбирают фаворитов среди оказавшихся в номинации. Участник, за которого проголосовало меньше людей, должен снять маску, показать свое лицо и навсегда покинуть шоу. Побеждает тот, кому удалось лучше всего запутать зрителей и остаться в маске.



Также в шоу появляются приглашенные звезды. Они выступают вне конкурса, но тоже под масками. Звездные детективы пытаются узнать, кто скрывается в костюме с помощью подсказок и дополнительных вопросов.

Выступления участников 4 выпуска

Совенок

Из прошлых подсказок судьи предположили, что под маской исполнитель, который лишь в начале музыкальной карьеры. Теперь персонаж поделился, что не может терпеть утро. Однако Совенок имеет отличие от своих сородичей: он убежден, что ни одна сова в мире не имеет права забирать чужую жизнь, поэтому не ест мышей. У звездных детективов есть версия, что Совенок – вегетарианец. Также участник поделился, что его родителей часто не было дома, но они смогли в нем воспитать настоящего мужчину, который будет прекрасным отцом для будущих детей.

Звездные детективы спросили совенка, работало ли оно учителем рисования в школе, поскольку думают, что под костюмом скрывается Виктор Бронюк, который когда-то преподавал этот предмет. Однако оно отметило, что очень маленькое и только пойдет в школу.

Песня: "Воплі Відоплясова" – День народження

Кто скрывается под маской – варианты звездных детективов: Виктор Бронюк



Участник 2 сезона "Маски" – Совенок / Фото пресс-службы

Скандал

В первой подсказке Скандал рассказал, что всю жизнь мечтал посвятить себя исцелению человеческих душ, но сейчас работает по специальности, которую получил в университете. В новой подсказке персонаж еще больше запутал звездных детективов. Скандал говорит по-русски, поэтому судьи сделали вывод, что он работает в России или родился там. В черном ящике, о котором упоминали в 2 выпуске, был микрофон.

Оля Полякова поинтересовалась, принимал ли Скандал участие в Нацотборе на Евровидение, однако участник отметил, что ответ будет тогда, когда появятся скандальные вопросы. Тогда певица спросила, почему Скандал разговаривает на русском, на что услышала: "А почему вы в повседневной жизни общаетесь на русском?".

Песня: Тіна Кароль – "Красиво"

Кто скрывается под маской – варианты звездных детективов: Слава Каминская, MARUV



Участник 2 сезона "Маски" – Скандал / Фото пресс-службы

Мухомор

Мухомор очень меланхоличен и одинок. Также этот участник часто менял внешность. Однажды он хотел показать себя на весь мир, это было у елки. Однако славу принесла ему ива. Он до сих пор жалеет, что ивовые надежды тогда оправдал на все сто процентов.

Звездные детективы поинтересовались, участвовал ли участник в проекте "Шанс", однако Мухомор ответил: "Где я, а где "Шанс". Грибы столько не живут". Андрей Данилко убежден, что знает, кто скрывается под этим костюмом. Он написал свою версию на листе, который отдал ведущему Владимиру Остапчуку. Звездный детектив отметил, что откроет этот секрет только тогда, когда Мухомор будет снимать маску.

Песня: Верка Сердючка – "Гуляночка"

Кто скрывается под маской – варианты звездных детективов: Виталий Козловский, MELOVIN, Юрко Юрченко



Участник 2 сезона "Маски" – Мухомор / Фото пресс-службы

Важно "Маска" 2 сезон: все участники шоу

Тигр

В предыдущем выпуске персонаж отметил, что его имя слишком известное, чтобы шифровать его. Мама Тигра с детства учила его, что нужно постоянно развиваться. Участник не был маменьким сынком или отличником, но именно в детстве он нашел дело своей жизни. До того как стать одним из самых влиятельных хищников современности, вдохновлялся разными историями успеха. И весь этот опыт привел его к незаурядной славе.

Настя Каменских спросила, является ли Тигр актером. Участник отметил, что он актер, однако не знает, профессиональный ли.

Песня: Валерий Леонтьев – "Дельтаплан"

Кто скрывается под маской – варианты звездных детективов: Иво Бобул, Влад Дарвин, Виталий Борисюк



Участник 2 сезона "Маски" – Тигр / Фото пресс-службы

Горилла

На прошлом выступлении Горилла "целовалась" с Олегом Винником, а теперь рассказала, что в реальности ее публично целовал еще один звездный детектив. По темпераменту Горилла похожа на Льва. Также она участвовала в танцевальном проекте, однако не победила. Была и участницей конкурса красоты.

Андрей Данилко поинтересовался, была ли Горилла участницей женского коллектива. Однако Горилла решила загадочно промолчать.

Песня: Kygo, Donna Summer – Hot Stuf

Кто скрывается под маской – варианты звездных детективов: Евгения Власова, Юлия Санина, TAYANNA, Виктория Булитко, Алена Винницкая



Участница 2 сезона "Маски" – Горилла / Фото прессслужбы

Шмель

В прошлой подсказке Шмель отметил, что у него очень древний род. Теперь участник рассказал, что он очень крутой и популярный: "Даже Википедия говорит, что в моем родном городе родилось мало людей, которые могут сравниться с ним". Шмель считает, что очень похож на тигра, однако поет намного лучше любого тигра в мире.

NK спросила у Шмеля, когда он стал известным. Участник отметил, что шмель – это существо, которое известно с древних времен. Также у него нет постоянного места жительства – "перелетное насекомое".

Песня: Максим Фадеев – "Беги по небу"

Кто прячется под маской- варианты звездных детективов: Ріапобой, Alekseev, Сергей Бабкин



Участник 2 сезона "Маски" - Шмель / Фото пресс-службы