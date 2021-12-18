9 выпуск "Маски" показали на телеканале "Украина" вечером 18 декабря. Миллионы зрителей, затаив дыхание, ожидали объявления финалистов 2 сезона. Звездным детективам все труднее угадывать, кто же прячется под загадочными костюмами, поскольку персонажи не перестают запутывать их подсказками и сменой голоса во время выступлений.
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Владимир Остапчук в 9 выпуске "Маски-2" / Фото пресс-службы
Звездный гость – Ниндзя
Он обожает сочинять японские хокку. Если Ниндзя покажет свою прическу, то один из звездных детективов будет точно ошеломлен.
Звездный гость 2 сезона "Маски" – Ниндзя / Фото пресс-службы
Судьи были уверены, что под маской Ниндзя скрывается Артем Пивоваров. Однако они не угадали. Под этим ярким костюмом был актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов!
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Выступления участников 9 выпуска
Робот
Этот персонаж, как обычно, запутал звездных детективов подсказками. Робот отметил, что всякий раз, как люди говорят о роботах и их будущем, они испытывают страх. Однако не все роботы страшные. Участник "Маски-2" сделал все возможное, чтобы в этом убедить.
Участник 2 сезона "Маски" – Робот / Фото пресс-службы
Мухомор
Чувственный и меланхоличный Мухомор признался, что все чаще слышит слова отказа в любви. А первую любовь почувствовал благодаря леснику из села Ковалевка. Раньше в селе он быстро ездил на здоровенном джипе, однако однажды попал в трагический инцидент и после этого решил, что будет петь.
Участник 2 сезона "Маски" – Мухомор / Фото пресс-службы
Тигр
Тигр очень творческий, однако для этого ему все равно нужно вдохновение. Одна из трех картин, показанных этим персонажем в подсказке, стала началом скандала. И ею стал "Тайный ужин". Но эти загадки звездные сыщики не смогли разгадать.
Участник 2 сезона "Маски" – Тигр / Фото пресс-службы
Жираф
Подсказки Жирафа в этот раз были в форме ребусов. Однако участница еще раз подчеркнула, что ей очень близки 70-е годы, в которых ребусы были очень популярными. Но у звездных детективов нет ответов на них.
Участница 2 сезона "Маски" – Жираф / Фото пресс-службы
Котик
Этот участник трижды попадал в номинацию на разоблачение, но смог оказаться среди полуфиналистов. На этой неделе он снова предложил звездным детективам кроссворд, связанный с ними, однако они так и не смогли разгадать его.
Участник 2 сезона "Маски" – Котик / Фото пресс-службы
Скандал
Скандал всегда непредсказуема, поэтому звездные детективы и зрители никогда не знают, что она прячет в черном ящике. Ее фамилия должна быть на доске похвалы в университете Гринченко. Но каждая подсказка была наполнена сарказмом и Скандалом.
Участница 2 сезона "Маски" – Скандал / Фото пресс-службы