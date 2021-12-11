8 выпуск шоу "Маска" показали на телеканале "Украина" 11 декабря. Далее читайте о выступлениях участников и звездной гостье.
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Владимир Остапчук – ведущий шоу "Маска" / Фото пресс-службы
Звездная гостья – Чайный цветок
Чайный цветок сказала, что все, что звездным детективам нужно знать о ней, передаст с помощью звуковых вибраций. Затем гостья призналась, что у нее нет детей.
Звездная гостья 2 сезона "Маски" – Чайный цветок / Фото пресс-службы
Оказалось, что под этой яркой и невероятно красивой маской скрывалась солистка группы Go_A – Екатерина Павленко!
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Выступления участников 8 выпуска
Робот
Этот участник всегда дает подсказки, которые звездные детективы не могут разгадать. Андрей Данилко настаивает, чтобы сегодня именно с работа сняли маску. В 8 выпуске персонаж говорил подсказки, связанные с киноцитатами на русском языке.
Оля Полякова поинтересовалась, была ли она у работа на дне рождения. И получила ответ: "Нет".
Участник 2 сезона "Маски" – Робот / Фото пресс-службы
Тигр
В новой подсказке был портрет Высоцкого, бриллианты. Ранее он выступал в проекте "Маска", употреблял алкоголь или наркотики перед выходом на сцену, возвращался к бывшему, был женат, у него с Андреем Данилко одинаковое имя.
Участник 2 сезона "Маски" – Тигр/ Фото пресс-службы
Горилла
Всем Гориллам присуща особенность, делающая их схожими с Натали Портман, Леонардо Дикаприо, Брэдом Питтом. Когда-то участнца едва не присоединилась к "Клубу 27".
Главным героем выступления Гориллы стал Олег Винник, находившийся вместе с ней на сцене.
Участница 2 сезона "Маски" – Горилла / Фото пресс-службы
Мухомор
Персонаж поделился, что в его жизни есть душевная трагедия, которой никто не интересуется, всем безразлично. Также Мухомора часто путают с другими людьми.
Оля Полякова поинтересовалась, знакома ли с Мухомором в реальной жизни, а Настя Каменских – вместе ли они ездили на гастроли. Однако ответы они так и не получили.
Участник 2 сезона "Маски" – Мухомор / Фото пресс-службы
Скандал
На прошлой неделе Скандал не появилась на финальном голосовании, чем возмутила звездных детективов. Виталий, Алексей, Тимур, Сергей – с каждым из них у нее было что-то очень личное. Участница добавила, что у нее много номинаций в престижных премиях и конкурсах. А в черном ящике была чашка с изображением Фриды Кало, внутри которой был коньяк. Андрей Данилко с удовольствием отведал его.
Скандал избрала такой образ, потому что у нее скандальная судьба. Оля Полякова спросила, не производит ли Скандал женское белье, и получила такой ответ: "Это отличная идея, обязательно возьму ее на вооружение"
Участница 2 сезона "Маски" – Скандал / Фото пресс-службы
Жирафа
Участница намекнула на место своего рождения, однако для верного ответа звездным детективам пришлось бы проверить множество документов. В руках она держала листик с нотами симфонии Бетховена, что очень значимо для нее.
Жирафа не обсуждает публично личную жизнь, поэтому звездным детективам так и не удалось узнать, есть ли у нее пара. Дзидзьо – поклонник этой участницы, поэтому на этой неделе решил порадовать ее букетом цветов.
Участница 2 сезона "Маски" – Жирафа / Фото пресс-службы
Котик
Персонаж подчеркнул: "Если на вашей вечеринке не будет звучать музыка Чайковского – даже не зовите меня туда". Котик сказал, что мечтает еще раз спеть на проекте.…
Участник 2 сезона "Маски" – Котик / Фото пресс-службы