Каждый из них делал все, чтобы пройти в следующий этап "Маски". Чем на телеканале "Украина" участники гипершоу удивляли в 7 выпуске – узнавайте дальше.

Обратите внимание "Маска" 2 сезон 7 выпуск: кто навсегда выбыл из шоу



Владимир Остапчук в образе Гарри Поттера / Фото пресс-службы канала "Украина"

Согласно правилам шоу, 14 загадочных персонажей (группа А и группа Б) сражаются в вокальных поединках и сольно в течение 12 выпусков. Перед каждым выступлением можно посмотреть сюжет-подсказку, в которой участники таинственно рассказывают о себе. Звездные детективы (NK, Олег Винник, Дидзьо, Андрей Данилко, Оля Полякова) и зрители в зале после "битв" голосуют за своих фаворитов. Победители проходят в следующий выпуск своей группы, а набравший наименьшее количество голосов оказывается в риске на разоблачение. В конце каждого выпуска зрители в зале с помощью специального приложения выбирают фаворитов среди оказавшихся в номинации. Участник, за которого проголосовало меньше людей, должен снять маску, показать свое лицо и навсегда покинуть шоу. Побеждает тот, кому удалось лучше всего запутать зрителей и остаться в маске. Также в шоу появляются приглашенные звезды. Они выступают вне конкурса, но тоже под масками. Звездные детективы пытаются узнать, кто скрывается в костюме с помощью подсказок и дополнительных вопросов.

Звездная гостья – Норка

Соблазнительная и веселая Норка заявила, что имела одну общую родительницу с Андреем Данилко и является с ним звездой одного веса. Она подчеркнула, что пришла на проект специально для него, и поинтересовалась, почему он ее так недолюбливает. Однако Данилко даже не смог понять, о чем она говорит.

Он поинтересовался, была ли Норка на обложке журнала Playboy. Однако ответа не услышал. Гостья лишь поделилась, что она тоже из Полтавы и даже имеет двух дочерей. Норка очень веселая и шутливая.

Песня: Кайли Миноуг – In Your Eyes

Кто прячется под маской – варианты звездных детективов: Даша Астафьева, Камалия, Оля Цибульская



Звездная гостья "Маски-2" – Норка / Фото пресс-службы

Оля Полякова оказалась права, так как под костюмом Норки пряталась Даша Астафьева!

Важно "Маска" 2 сезон: все участники шоу

Выступления участников 7 выпуска

Мухомор

Каждый выход на сцену "Маски" для Мухомора – это настоящий вызов, поэтому он постоянно тренирует выносливость, голос. Он очень меланхоличный и одинокий, о чем говорит в каждом эфире. Андрей Данилко убежден, что знает, кто прячется под этим костюмом, но другие звездные детективы не понимают, как Андрею удалось рассекретить Мухомора.

Оля Полякова поинтересовалась, работал ли участник в цирке когда-нибудь, но конкретно он не ответил. Во время вопросов от звездных детективов Мухомор рассказал, что занимался боевыми искусствами.

Песня: Коррупция – "Красный бархат"

Кто прячется под маской – варианты звездных детективов: Артем Пивоваров, Олег Кензов.



Участник 2-го сезона "Маски" – Мухомор / Фото пресс-службы

Жирафка

Участница рассказала новые факты о себе:

2021 год принес ей удачу, так как она участвовала в грандиозном событии;

она не стала первой, но и этого было вполне достаточно, чтобы войти в историю;

когда-то именем писателя, который является ее гороскопическим двойником, называли улицы.

Оля поинтересовалась, пела ли Жирафка в женской группе в течение 10 лет, однако она не выступает на сцене столько времени. Также участница добавила, что вся страна знает, как она любит свою маму.

Песня: Cher – Strong Enough

Кто прячется под маской – варианты звездных детективов: Jerry Heil, Тоня Матвиенко, Виктория Смеюха, Снежана Егорова



Участница 2-го сезона "Маски" – Жирафка / Фото пресс-службы

Котик

В новой подсказке Котик сыграл на барабанах и сказал, что это касается Зеленского в прошлом и его в настоящем. Также отметил, что у каждого из нас есть разные ценности. В подсказках также были портреты президентов Украины – Кучмы и Ющенко, поэтому звездные детективы предположили, что он пел для них.

Котик подчеркнул, что никогда не рассекретит на всю страну, чем зарабатывает. Дзидзьо поинтересовался, принимал ли участие в шоу "Поют все!". Но персонаж не ответил на этот вопрос. Однако еще раз признался, что он холост.

Песня: Олег Винник & Потап – "Найкращий день"

Кто прячется под маской – варианты звездных детективов: Артем Пивоваров, Эктор Хименес-Браво, Амадор Лопес, Потап, Виктор Павлик.



Участник 2-го сезона "Маски" – Котик / Фото пресс-службы

Робот

В новой подсказке Робот процитировал песню дуэта Потап и Настя "На районе". А после этого сказал: "Ошибка, ошибка, ошибка". Однако все остальные подсказки звездные детективы не поняли. Робот делает все возможное для того, чтобы запутать их, и ему это удается. В конце новых подсказок Робот зашифровал свои 78 произведений в эмоджи.

Робот не участвовал в проекте "Голос страны", как думали звездные детективы. Персонаж идентифицирует себя женщиной.

Песня: Alice Merton – No Roots

Кто прячется под маской – варианты звездных детективов: Анна Добрыднева, Анна Тринчер, Артем Пивоваров



Участник 2-го сезона "Маски" – Робот / Фото пресс-службы

Горилла

Каждого из звездных детективов что-то объединяет с Гориллой:

Олег Винник пел о ней;

Андрей Данилко целовал при свидетелях;

Дзидзьо опередил ее на 4 шага;

Оля Полякова прекрасно исполняет не только песни, но и иногда указания Гориллы;

муж Насти Каменских когда-то сделал предложение этой участнице.

Горилла рассказала Оле Поляковой, что ей не нужны национальные отборы на Евровидение, потому что это не ее масштабы.

Песня: Pharrell Williams – Happy

Кто прячется под маской – варианты звездных детективов: TAYANNA, Lida Lee, Ани Лорак.



Участница 2-го сезона "Маски" – Горилла / Фото пресс-службы…

Тигр

Тигр дал звездным детективам новые подсказки. Было два "раунда", в которых судьи должны были отгадать по одному неправильному факту об участнике.

Персонаж занял второе место в одном талант-шоу, дважды победил в танцевальном проекте, никогда не участвовал в телевизионных шоу.

У Тигра есть пес, есть двое котов, одновременно двое котов и собака.

Участник в реальной жизни часто менял прически. Также Тигр снимался в кино, поэтому звездные детективы предположили, что под маской скрывается актер.

Песня: The Hardkiss – "Журавлі"

Кто прячется под маской – варианты звездных детективов: Фагот, Тарас Цымбалюк.



Участник 2-го сезона "Маски" – Тигр / Фото пресс-службы

Скандал

На этой неделе в черном ящике личность, какой Скандал была в прошлой жизни. Когда Скандал жила вместе с несколькими мужчинами одновременно. Участница берет от жизни все и получает от этого удовольствие. Скандал попросила звездных детективов подсчитать, сколько раз в этой подсказке она сказала слово "я", и так они получат важную цифру для ее нового альбома.

После выступления Скандал решила не отвечать на вопросы звездных детективов, лишь развернулась и ушла со сцены. А в черном ящике из предыдущего выпуска был портрет турецкого султана. Оля Полякова предположила, что под костюмом может скрываться актриса Ольга Сумская.

Песня: "Гости из будущего" – "Зима в сердце"

Кто прячется под маской – варианты звездных детективов: Ольга Сумская, Слава Каминская, Ксения Мишина, Ани Лорак, MARUV



Участница 2-го сезона "Маски" – Скандал / Фото пресс-службы

Поросенок

Этот персонаж хайповал, когда этого еще вообще не было в трендах. Поросенок увлекается хайповыми идеями Оли Поляковой. А в одной из социальных сетей есть его портрет высотой более 140 метров.

Звездным детективам поросенок признался, что:

в реальной жизни не телеведущий, однако свадьбу проводить умеет;

имеет троих детей;

был среди звездной сотни на шоу "Поют все!".

Песня: Сергей Бабкин – "Де би я"

Кто прячется под маской – варианты звездных детективов: Юрий Ткач, Дядя Жора.



Участник 2-го сезона "Маски" – Поросенок / Фото пресс-службы