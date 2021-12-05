Каждый из них делал все, чтобы пройти в следующий этап "Маски". Чем на телеканале "Украина" участники гипершоу удивляли в 7 выпуске – узнавайте дальше.
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Владимир Остапчук в образе Гарри Поттера / Фото пресс-службы канала "Украина"
Звездная гостья – Норка
Соблазнительная и веселая Норка заявила, что имела одну общую родительницу с Андреем Данилко и является с ним звездой одного веса. Она подчеркнула, что пришла на проект специально для него, и поинтересовалась, почему он ее так недолюбливает. Однако Данилко даже не смог понять, о чем она говорит.
Он поинтересовался, была ли Норка на обложке журнала Playboy. Однако ответа не услышал. Гостья лишь поделилась, что она тоже из Полтавы и даже имеет двух дочерей. Норка очень веселая и шутливая.
Звездная гостья "Маски-2" – Норка / Фото пресс-службы
Оля Полякова оказалась права, так как под костюмом Норки пряталась Даша Астафьева!
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Выступления участников 7 выпуска
Мухомор
Каждый выход на сцену "Маски" для Мухомора – это настоящий вызов, поэтому он постоянно тренирует выносливость, голос. Он очень меланхоличный и одинокий, о чем говорит в каждом эфире. Андрей Данилко убежден, что знает, кто прячется под этим костюмом, но другие звездные детективы не понимают, как Андрею удалось рассекретить Мухомора.
Оля Полякова поинтересовалась, работал ли участник в цирке когда-нибудь, но конкретно он не ответил. Во время вопросов от звездных детективов Мухомор рассказал, что занимался боевыми искусствами.
Участник 2-го сезона "Маски" – Мухомор / Фото пресс-службы
Жирафка
Участница рассказала новые факты о себе:
- 2021 год принес ей удачу, так как она участвовала в грандиозном событии;
- она не стала первой, но и этого было вполне достаточно, чтобы войти в историю;
- когда-то именем писателя, который является ее гороскопическим двойником, называли улицы.
Оля поинтересовалась, пела ли Жирафка в женской группе в течение 10 лет, однако она не выступает на сцене столько времени. Также участница добавила, что вся страна знает, как она любит свою маму.
Участница 2-го сезона "Маски" – Жирафка / Фото пресс-службы
Котик
В новой подсказке Котик сыграл на барабанах и сказал, что это касается Зеленского в прошлом и его в настоящем. Также отметил, что у каждого из нас есть разные ценности. В подсказках также были портреты президентов Украины – Кучмы и Ющенко, поэтому звездные детективы предположили, что он пел для них.
Котик подчеркнул, что никогда не рассекретит на всю страну, чем зарабатывает. Дзидзьо поинтересовался, принимал ли участие в шоу "Поют все!". Но персонаж не ответил на этот вопрос. Однако еще раз признался, что он холост.
Участник 2-го сезона "Маски" – Котик / Фото пресс-службы
Робот
В новой подсказке Робот процитировал песню дуэта Потап и Настя "На районе". А после этого сказал: "Ошибка, ошибка, ошибка". Однако все остальные подсказки звездные детективы не поняли. Робот делает все возможное для того, чтобы запутать их, и ему это удается. В конце новых подсказок Робот зашифровал свои 78 произведений в эмоджи.
Робот не участвовал в проекте "Голос страны", как думали звездные детективы. Персонаж идентифицирует себя женщиной.
Участник 2-го сезона "Маски" – Робот / Фото пресс-службы
Горилла
Каждого из звездных детективов что-то объединяет с Гориллой:
- Олег Винник пел о ней;
- Андрей Данилко целовал при свидетелях;
- Дзидзьо опередил ее на 4 шага;
- Оля Полякова прекрасно исполняет не только песни, но и иногда указания Гориллы;
- муж Насти Каменских когда-то сделал предложение этой участнице.
Горилла рассказала Оле Поляковой, что ей не нужны национальные отборы на Евровидение, потому что это не ее масштабы.
Участница 2-го сезона "Маски" – Горилла / Фото пресс-службы…
Тигр
Тигр дал звездным детективам новые подсказки. Было два "раунда", в которых судьи должны были отгадать по одному неправильному факту об участнике.
- Персонаж занял второе место в одном талант-шоу, дважды победил в танцевальном проекте, никогда не участвовал в телевизионных шоу.
- У Тигра есть пес, есть двое котов, одновременно двое котов и собака.
Участник в реальной жизни часто менял прически. Также Тигр снимался в кино, поэтому звездные детективы предположили, что под маской скрывается актер.
Участник 2-го сезона "Маски" – Тигр / Фото пресс-службы
Скандал
На этой неделе в черном ящике личность, какой Скандал была в прошлой жизни. Когда Скандал жила вместе с несколькими мужчинами одновременно. Участница берет от жизни все и получает от этого удовольствие. Скандал попросила звездных детективов подсчитать, сколько раз в этой подсказке она сказала слово "я", и так они получат важную цифру для ее нового альбома.
После выступления Скандал решила не отвечать на вопросы звездных детективов, лишь развернулась и ушла со сцены. А в черном ящике из предыдущего выпуска был портрет турецкого султана. Оля Полякова предположила, что под костюмом может скрываться актриса Ольга Сумская.
Участница 2-го сезона "Маски" – Скандал / Фото пресс-службы
Поросенок
Этот персонаж хайповал, когда этого еще вообще не было в трендах. Поросенок увлекается хайповыми идеями Оли Поляковой. А в одной из социальных сетей есть его портрет высотой более 140 метров.
Звездным детективам поросенок признался, что:
- в реальной жизни не телеведущий, однако свадьбу проводить умеет;
- имеет троих детей;
- был среди звездной сотни на шоу "Поют все!".
Участник 2-го сезона "Маски" – Поросенок / Фото пресс-службы