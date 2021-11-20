Второй сезон шоу "Маска" транслируют на телеканале "Украина" уже пять недель. За это время зрители познакомились с 14 загадочными персонажами и узнали, кто скрывается под четырьмя масками. Чем удивлял 5 выпуск – читайте в материале.

К теме "Маска" 2 сезон 5 выпуск: кто показал настоящее лицо и выбыл из шоу

Согласно правилам шоу, 14 загадочных персонажей (группа А и группа Б) борются в вокальных поединках и сольно в течение 12 выпусков. Перед каждым выступлением можно просмотреть сюжет-подсказку, в которой участники таинственно рассказывают о себе.



Звездные детективы (NK, Олег Винник, Дзидзьо, Андрей Данилко, Оля Полякова) и зрители в зале после "битв" голосуют за своих фаворитов. Победители проходят в следующий выпуск своей группы, а тот, кто набрал наименьшее количество голосов, оказывается в риске на разоблачение.



В конце каждого выпуска зрители в зале с помощью специального приложения выбирают фаворитов среди тех, кто оказался в номинации. Участник, за которого проголосовало наименьшее количество людей, должен снять маску, показать свое лицо и навсегда покинуть шоу. Побеждает тот, кому удалось лучше всего запутать зрителей и остаться в маске.



Также в шоу появляются приглашенные звезды. Они выступают вне конкурса, но тоже под масками. Звездные детективы пытаются узнать, кто прячется в костюме, с помощью подсказок и дополнительных вопросов.

Выступления участников 5 выпуска

Робот

Этот участник не любит скандалы, потому ищет славу другим путем. В новой подсказке Робот показал красную розу, портрет Ласточкина и говорил о любви, детях, домашних любимцах, нарциссизме, контенте с возрастным ограничением – изображения личного характера, обнаженные тела. И все данные в биографии участника найдены. А также Робот посоветовал сконцентрироваться на хорошем, чтобы впоследствии не замечать плохое.

Дидзьо поинтересовался, есть ли у Робота дети и получил положительный ответ. А также этот персонаж часто выступает с женщинами и мужчинами.

Песня: "ВиаГра" – "Попытка номер 5"

Кто скрывается под маской – варианты звездных детективов: Даша Астафьева, Дева Монро, MELOVIN



Участник 2 сезона "Маски" – Робот / Фото пресс-службы

Поросенок

Поросенок это ангел-хранитель одного из звездных детективов и в новой подсказке намекнул, что это Настя Каменских. Этот персонаж отметил, что он загадочный, но талантливый. У него есть один орган, требующий особого ухода. Поэтому Поросенок поддерживает его разными примочками. Но эта подсказка никак не помогла загадочным детективам, а наоборот, еще больше запутала их.

После предыдущего выступления Поросенка звездные детективы были убеждены, что под костюмом скрывается Михаил Поплавский, однако теперь они не уверены в этой версии.

Песня: Оля Полякова – "Эй, секундочку"

Кто скрывается под маской – варианты звездных детективов: Алла Кудлай, Юрий Ткач, Петр Черный, Потап



Участник 2 сезона "Маски" – Поросенок​ / Фото пресс-службы

Важно "Маска" 2 сезон: все участники шоу

Летучая мышь

В предварительной подсказке Летучая мышь рассказала, что она родом из маленького городка, где ее все любят и одновременно ужасаются. Жизнь персонажа на Земле очень насыщенная и яркая, напоминает аттракцион. Она еще раз показала две стороны своей личности и запутала звездных детективов. Но они уверены, что под костюмом скрывается Остап Ступка.

NK поинтересовалась, озвучивала ли Летучая мышь мультики, на что услышала ответ: "Озвучивала или нет".

Песня: "Песня гениального сыщика"

Кто скрывается под маской – варианты звездных детективов: Остап Ступка



Участник 2 сезона "Маски" – Летучая мышь / Фото пресс-службы

Жирафиха

Жирафиха отметила, что в ее подсказках есть все ответы. Она рассказала, что в 1970-х годах появилось все, что ее сформировало. Большое влияние на нее оказали фильмы, которых было много. Участница заметила, что у нее не очень хорошее настроение, однако она хочет, чтобы звездные детективы были внимательнее к ее подсказкам, ведь песню Джамалы она выбрала не просто так. Судьи предположили, что известный человек, скрывающийся под этим костюмом, может быть из Крыма.

Жирафиха поинтересовалась, как звезды относятся к поражениям, популярности, когда их все узнают. И это стало ее самой большой подсказкой.

Песня: Джамала – "1944"

Кто скрывается под маской – варианты звездных детективов: Надя Дорофеева, Анна & Мария, Маша Ефросинина, Джамала, Кристина Соловий



Участница 2 сезона "Маски" – Жирафиха / Фото пресс-службы

Котик

Звездные детективы убеждены, что под этим костюмом скрывается Потап. В новой подсказке Котик спел фрагмент песни на английском, у него известные родители, а также он коллекционирует некоторые вещи в чехле от гитары. Персонаж обожает свободу, потому никогда не пел в группе.

Дзидзьо поинтересовался, ходит ли Котик в реальной жизни, когда без маски, с бородой, но конкретного ответа не услышал. Этот персонаж попросил NK почесать ему ушко, отметив, что вне шоу может только мечтать об этом.

Песня: Дзидзьо – "Вихідний"

Кто скрывается под маской – варианты звездных детективов: Потап, Big Boss, Петр Черный, Алексей Дурнев, Дмитрий Коляденко



Участник 2 сезона "Маски" – Котик / Фото пресс-службы