Скадальный разговор принца Гарри и Меган Маркл с телеведущей Опрой Уинфри будет обнародован уже 7 марта в США. Сейчас телеканал CBS лишь подогревает интерес к интервью видеотизерами, в последнем из которых Меган призналась, что не боится реакции Букингемского дворца и что-то из-за этого потерять, поскольку "уже и так было много потеряно".

В новом тизере к интервью, опубликованном 3 марта, Опра спросила, как чувствует себя Меган, когда подумает, что ее правду сегодня услышат в Букингемском дворце. На это Меган Маркл интригующе заявила, что они не собираются молчать после того, как в Лондоне ее и мужа принца Гарри все время "клеветали".

К слову Меган Маркл и принца Гарри впервые увидели в Лос-Анджелесе после тизера интервью с Уинфри

Я не знаю, как они могли ожидать, что после всего этого мы все еще будем просто молчать, если Корона играет активную роль в увековечении лжи о нас. И если это связано с риском много потерять, то мы и так уже много потеряли,

– отметила Меган Маркл.

Меган Маркл о Букингеме: смотреть видео онлайн

Что дальше произошло в разговоре с Опрой – узнаем уже 7 марта, а пока Букингем напряженно ждет, что же резкого заявит внук Елизаветы II принц Гарри и его жена Меган. Стоит добавить, что интервью также выйдет на фоне очередного скандала, когда Меган обвинили, сотрудники дворца в якобы травле. Меган отрицала это и назвала откровенной клеветой, а в Букингеме заявили, что обязательно проведут расследование.

О чем говорилось в двух первых тизерах к интервью с Опрой:

в одном из них Опра спросила Меган: "Ты молчала или утомили тебя молчать?", а потом добавила, что детали интервью шокируют всех зрителей;

в другом принц Гарри добавил, что переехал в США, потому что боялся, что с его женой повторится история как с принцессой Дианой – его мать погибла в автокатастрофе из-за преследования журналистов.

Принц Гарри и Меган Маркл в видеороликах выглядят очень смущенными и довольно печальными, поэтому стоит ожидать, что интервью будет особенно острым.