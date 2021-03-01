Долгожданное и скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри появится на телеэкранах 7 марта в США. Фанаты королевской пары смогут из первых уст узнать о вещах, которые много лет скрывали супруги. Сейчас можно довольствоваться двумя тизерами к интервью.

В интервью обещают рассказать о деталях ухода Меган и Гарри из королевской семьи, а также переезде в США, воспитании сына и второй беременности. Задавать вопросы будет легендарная Опра Уинфри. Стоит добавить, что интервью было записано раньше и сейчас поклонники частично могут увидеть, как оно проходило.

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О чем тизер интервью Меган Маркл и принца Гарри

В начале тизера Опра Уинфри объясняет, что в интервью они будут говорить на самые разные темы.

Я просто хочу внести ясность: нет такой темы, которая была бы под запретом, –

заявила Уинфри.

Также от телеведущей звучал вопрос для Меган, ответ которого решили пока что скрыть: "Ты молчала или тебя заставили молчать?".

В конце первого тизера интервью Уинфри отметила, что некоторые высказывания пары были достаточно шокирующими.

Тизер интервью Меган Маркл и принца Гарри с Опрой Уинфри: видео

"Боялся, что история повторится", – принц Гарри о Меган и принцессе Диане

В другом коротком тизере принц Гарри также заявил, что больше всего боялся повторения истории, через которую уже проходили члены королевской семьи. Так, он имел в виду свою мать-принцессу Диану, которая из-за пристального внимания прессы погибла в 1997 году в автокатастрофе.

Больше всего я боялся, что история повторится. Я с большим облегчением и радостью сижу здесь, разговариваю с вами, бок о бок с женой. Потому что я не могу представить, каково было ей (на этом моменте появилась фотография принцессы Дианы, – Showbiz 24) проходить через это самой столько лет,

– подчеркнул принц Гарри.

Принц Гарри в тизере интервью с Опрой Уинфри: видео

Как прошло интервью?

В видеоролике можно увидеть, что супруги Меган Маркл и принц Гарри разместились с Опрой в красивой беседке на улице. Они удобно устроились на креслах вокруг низкого журнального столика с цветами.



Меган Маркл и Опра Уинфри / скриншот из видео

Для разговора Меган Маркл выбрала длинное шелковое платье Giorgio Armani с белыми узорами в зоне груди. Платье заметно подчеркивало округлый живот Меган. Ее образ завершали туфли-лодочки на каблуке черного цвета от Aquazzura, а также подвеска Pippa Small, серьги Birks и браслет Cartier. Ее волосы были аккуратно собраны назад, а лицо подчеркнуто макияжем с акцентом на глазах. Стоит отметить, что образ Меган получился довольно "траурным" для события.



Меган Маркл выбрала черное платье для интервью / скриншот из видео

Расстроенная Меган Маркл в разговоре с Опрой Уинфри / скриншот из видео

Принц Гарри выбрал для разговора светло-серый костюм и белую рубашку. На протяжении всего интервью Маркл едва поддерживала свой беременный живот рукой, а сами Меган и Гарри все время выглядели озабоченными и невеселыми. Также в одном момент пара держала друг друга за руку. Поэтому стоит ожидать, что интервью будет крайне напряженным, как и это предполагал Букингемский дворец.



Принц Гарри в интервью с Опрой Уинфри / скриншот из видео



Принц Гарри и Меган Маркл держались за руки в интервью / скриншот из видео