Украинский телеведущий Игорь Кондратюк раскритиковал своего коллегу Никиту Добрынина. Причиной бурной реакции Кондратюка стало участие Добрынина в новом сезоне российской версии шоу "Холостяк".

Телеведущий и главный герой 9 сезона украинского "Холостяка" Никита Добрынин ошеломил пользователей сети. Стало известно, что он будет ведущим популярного проекта в стране-агрессоре. Такая новость вызвала различные реакции в его поклонников и коллег. В частности, Игорь Кондратюк признался, что был лучшего мнения о Никите.

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Реакция Игоря Кондратюка

Ведущий опубликовал сообщение на личной странице в фейсбуке. Кондратюк не был многословным, но четко высказался против того, что Добрынин будет ведущим в стране, которая уже седьмой год ведет войну на Донбассе и убивает украинских военных.

Молодой, талантливый и бесчестный – это лучше, чем просто молодой и талантливый. Подумал он своей задницей,

– написал Кондратюк в публикации и добавил в текст смайлик недовольства.

Сейчас сам Добрынин не афиширует своего участия в российской версии "Холостяка". О том, что он будет ведущим стало известно из инстаграм-страницы реалити.

В комментариях подписчики Игоря в основном поддерживают его.

Учитывая то, что в Украине за все это время он ничего лучшего и не вел, то для него это действительно карьерный успех. В то же время понятно и то, что о его ценности в парадигме идентификации себя украинцем на седьмом году войны говорить нам не приходится. Как говорить о том, чего нет?!

Жаль, что так ошиблись в нем.

Позорище!

Мерзость!

Думала, он умнее.

Но есть и те пользователи сети, которые поддерживают Добрынина. Также в комментариях некоторые отмечают, что вообще не знают, кто такой Никита Добрынин.