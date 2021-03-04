Украинская поп-группа "НеАнгелы" почти после 15 лет существование 4 марта официально прекратила свою деятельность. Участницы Слава Каминская и Виктория Смеюха решили начать собственные сольные карьеры. Что интересного произошло за время творчества коллектива – читайте дальше.

Новость о завершении истории в группе "НеАнгелы" стала неожиданностью для украинских слушателей. Многие меломаны знают их самые известные хиты "Роман", "Сердце", "Знаешь" и другие. Почему артистки из группы имели такую ​​популярность среди поп-исполнителей и какие страницы их биографии запомнились больше всего – предлагаем узнать в материале Showbiz 24.

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Замена "ВИА Гры"

Продюсером коллектива стал Юрий Никитин. Мужчина решил создать женскую группу как раз в то время, когда в Украине начала спадать популярность знаменитой группы "ВИА Гра" – в то время коллектив часто менял своих участников, а популярность начала в основном нарастать в России, но не в Украине. Следовательно, для нового коллектива Никитин отобрал Викторию Смеюху из Харькова и Славу Каминскую из Одессы. Они были, и до сих пор остались, эффектными и яркими женщинами с привлекательной внешностью, поэтому завоевали немалое внимание аудитории. За все время карьеры в группе артистки исполняли песни только на русском и английском языках.



Группа "НеАнгелы" распалась / Фото из сети

В декабре 2006 года, через полгода после создания коллектива, "НеАнгелы" выпускают дебютный альбом "Номер один", который разошелся тиражом в 50 тысяч экземпляров и стал "Золотым диском". Через 2 года они выпустили клип с победительницей Евровидения-1998 – травести-дивой по имени Dana International на песню I Need Your Love. В последующие годы они в основном сотрудничали с украинскими артистами и выпустили с десяток новых песен, среди которых – "Киев-Москва" в 2011 году.

Участие в отборе Евровидения

Коллектив "НеАнгелы" дважды принимал участие в Национальном отборе на Евровидение.

Впервые это произошло в 2014 году – тогда для них шведский автор песен Александр Бард написал песню Courageous. Но в то время Украину на конкурсе в Дании представила Мария Яремчук, которая заняла 6 место.

НеАнгелы – Courageous: смотреть видео онлайн

Во второй раз свои силы "НеАнгелы" попытали в 2016 году. Участницы коллектива спели песню Higher, но тоже не одержали победу в отборе и на конкурс в Стокгольм поехала Джамала, которая получила там победу и привезла главный конкурс Евровидение в Украину.

НеАнгелы – Higher: смотреть видео онлайн

Выступления в России

Несмотря на войну в Украине, группа "НеАнгелы" с 2014 года продолжала выступать в стране-агрессоре России. Также в августе 2014 года Слава Каминская иронично комментировала санкции Запада против России из-за оккупации Крыма: "В ответ на санкции Запада, Сколковским ученым предложили вместо инъекций ботокса использовать укусы отечественных шмелей".

В общем, у коллектива не было ни одной песни на украинском языке, вокалистки избегали вопросов о Крыме и России, и всегда были нейтральными к различным проукраинским проектам.

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