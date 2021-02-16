В начале марта мир увидит новое интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и принцем Гарри, которое может сыграть "не на руку" британской монаршей семье. В СМИ уже поговаривают, что пару могут лишить многих королевских привилегий.

Скандальные отношения между супругами, принцем Гарри и Меган Маркл, с королевской семьей в Великобритании не завершаются. Новое интервью с подругой Меган – Опрой Уинфри – появится на телеканале CBS уже 7 марта в прайм-тайм – 20:00 (по местному времени в США), сообщают в Variety.

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Меган и Гарри дадут интервью Опре Уинфри

Известно, что Опра Уинфри является хорошей и близкой подругой Меган Маркл – они не только являются соседями в США в Лос-Анджелесе, но и часто обмениваются подарками на праздники. Следовательно, в новом обширном интервью Меган и Гарри расскажут об их жизни в Великобритании, переезде в США, благотворительной деятельности, роли отцовства и "как ведет свою жизнь Меган под пристальным вниманием общественности". Это будет первое интервью супругов после сложения с себя королевских обязанностей в начале прошлого года. Известно, что Меган разрешила задавать Опре любые вопросы, поэтому интервью должно быть довольно интимным.

Реакция Букингема

Впрочем, такие новости очень расстроили королевскую семью в Великобритании. Инсайдер из Букингема в издании The Daily Mail отметил, что из-за интервью Елизавета II может попросить своего внука принца Гарри прекратить сотрудничество с благотворительными организациями, покровителями которых являются он и его жена. А еще принц Гарри рискует потерять все свои почетные воинские звания. Что касается Меган Маркл, то ее вероятно попросят уйти с поста патрона Национального театра Лондона, который ранее занимала сама королева и любезно передала Меган после 45 лет покровительства.

Но официально Букингемский дворец не комментирует слухи о выходе интервью, впрочем, как заявил инсайдер королевской семьи, Меган и Гарри не были обязаны сообщать своим родным о съемках с Опрой Уинфри.

Герцог и герцогиня перестали быть официальными представителями королевской семьи, и поэтому любые решения, которые они принимают относительно обязательств перед СМИ, касаются только их,

– отметил информатор.

Отметим, что представителям королевской семьи не рекомендуют давать интервью СМИ, кроме официальных представителей Букингема, к примеру, каналу BBC, а также делиться закулисьем частной жизни монаршей семьи.

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