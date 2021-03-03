Телеведущий Никита Добрынин вляпался в громкий скандал: мужчина стал ведущим в российском шоу "Холостяк", где главным героем является рэпер Тимати – сторонник Путина. Через сутки Добрынин объяснил, почему принял участие в проекте, но реакция украинцев его совсем не устроила.

Никита Добрынин 2 марта, спустя сутки после объявления его ведущим российского реалити-шоу "Холостяк", рассказал, что долго колебался, идти ли на проект, но он убежден, что здесь не важна политика, а только "любовь и мир".

Подробнее Это история не о политике, – Добрынин отреагировал на хейт за участие в "Холостяке" в России

Здесь нет политики, даже если ее хочется найти и использовать против нашей семьи. Это история не о политике, это история о любви. Мне важно, чтобы вы это услышали от меня,

– убежден Добрынин.

Реакция украинцев

После публикации своего сообщения в инстаграме, Никите Добрынину начали приходить десятки комментариев от инстаграм-пользователей. Большинство негативно отозвалось о его участии в российском проекте, который он назвал лишь "частью мировой франшизы Warner Brothers".

Пользователи вспомнили ему о войне на востоке Украины, оккупации Крыма, убийствах украинских военных на Донбассе и многом другом, впрочем, мужчина и его жена Даша Квиткова на своих страницах быстро начали удалять комментарии, а пользователей, которые их писали – "бросать" в черные списки.

Никита Добрынин и Даша Квиткова удаляют комментарии украинцев в ​​инстаграме фото / Фото со страницы Добрынина

Журналисты редакции Showbiz 24 также написали свою реакцию под сообщениями Добрынина и Квитковой и получили такой же "фидбэк" от них: комментарии были удалены, а страницы отправлены в "бан". Некоторые негативные комментарии еще остались под постом Никиты, впрочем, следует ожидать, что и они скоро исчезнут.

Что известно об участии Добрынина в "Холостяке"