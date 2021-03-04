В четверг, 4 марта, стало известно, что успешный женский дуэт "НеАнгелы" прекратил свое существование после 15 лет в шоу-бизнесе. Продюсер группы Юрий Никитин заявил, что инициатором такого радикального решения был именно он. Музыкант осознает, что певицам стоит начинать сольные карьеры.

Слава Каминская и Виктория Смеюха с июля 2006 года выступали в составе группы "НеАнгелы". Благодаря романтическим хитам о любви исполнительницы стали безумно популярными и готовятся к старту сольных карьер. Покорять шоу-бизнес артистки будут уже без знаменитого наставника Юрия Никитина, ведь они имеют разные творческие амбиции.

Важно Группа "НеАнгелы" распалась

Юрий Никитин о распаде группы "НеАнгелы"

Музыкальный продюсер подчеркнул, что решение о распаде коллектива – это не спонтанный шаг солисток. Именно Юрий Никитин пол года назад впервые предложил Славе и Виктории сольный формат, который, по его мнению, является логическим продолжением их карьер.

Девушки все это время растут, они не стоят на месте. Начало сольных карьер – это неизбежность, и я это понимаю и принимаю. Поэтому их переход из дуэтного формата в формат сольных карьер – это абсолютно закономерная история,

– поделился наставник "НеАнгелов".

По мнению продюсера, совмещать сольную карьеру с работой в коллективе – это сложно, ведь кто-то из певиц быстрее будет набирать обороты и забудет о группе. Кроме того, у участниц достаточно напряженные отношения, что также делает невозможным дальнейшее развитие дуэта.

"Меня такой формат не устраивает, поэтому я предложил расходиться на сольные карьеры. На этом этапе это логическая перезагрузка, которая точно на пользу пойдет всем", – высказался Юрий Никитин.

Юрий Никитин о дальнейшей судьбе группы "НеАнгелы"

Как выяснилось, Юрий Никитин будет оставаться продюсером группы "НеАнгелы" и сотрудничать со Славой Каминской и Викторией Смеюхой. Новых песен, клипов, альбомов и концертов поклонникам ждать не стоит, однако весь репертуар артистки будут выполнять на корпоративах и закрытых вечеринках. По словам их наставника, несмотря на то, что "НеАнгелы" давно не завоевывают престижные награды, они активно гастролируют и выступают.

Мы продолжаем работать сообща. Каждая солистка отдельно в своих программах не будет петь основные хиты "НеАнгелов". Репертуар группы останется в рамках группы,

– подчеркнул продюсер.

Юрию Никитину искренне жаль, что эпоха "НеАнгелов" заканчивается. Он пока не уверен, что Славу и Викторию заменят новые вокалистки. Сейчас продюсер хочет окончательно завершить этот проект и только тогда браться за новые.

О пути группы "НеАнгелы" в украинском шоу-бизнесе читайте по ссылке