Никита Добрынин стал ведущим российской версии шоу "Холостяк"
Украинская звезда Никита Добрынин стал ведущим российского шоу "Холостяк". Бывший участник проекта в Украине будет помогать искать любовь рэперу Тимати.
Источник:инстаграм российского "Холостяка"
Известный украинский телеведущий и бывший участник шоу "Холостяк" стал ведущим проекта в стране-агрессоре. Об этом сообщили в инстаграме шоу. Сам Никита Добрынин, пока что, не комментировал новости по этому поводу.
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Никита Добрынин – ведущий "Холостяка" в России
Премьера российской версии проекта "Холостяк" на канале "ТНТ" состоится 14 марта. Главным участником шоу стал рэпер Тимати.
Известный украинский шоумен, теле- и радиоведущий Никита Добрынин смог найти свою любовь в украинской версии шоу "Холостяк", а в новом сезоне проекта на "ТНТ", поделится своим опытом с Тимати,
– сообщили на странице проекта.
Также в инстаграме распространили фото Никиты Добрынина, который стоит напротив Тимати в черном костюме. Даша Квиткова, жена ведущего, прокомментировала сообщение лаконично: прислала емоджи в виде сердца.
Для просмотра фото листайте вправо:
Реакция сети
Поклонники российского проекта в основном выражают положительные эмоции по поводу того, что новым ведущим стал Никита Добрынин:
- Обожаю Никиту. Обожаю его избранницу;
- Вот это новость! Рада за Никиту;
- Неожиданно, но приятно;
- Круто;
- Хороший кандидат;
- Никита просто лучший.
Однако некоторые пользователи расстроены такой новостью:
- Сказать, что я в шоке – ничего не сказать;
- Это вообще нормально?
- Этот "холостяк" – вершина лицемерия, жаль, что Никита к этому причастен;
- Это пиар.
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