Украинская звезда Никита Добрынин стал ведущим российского шоу "Холостяк". Бывший участник проекта в Украине будет помогать искать любовь рэперу Тимати.

Известный украинский телеведущий и бывший участник шоу "Холостяк" стал ведущим проекта в стране-агрессоре. Об этом сообщили в инстаграме шоу. Сам Никита Добрынин, пока что, не комментировал новости по этому поводу.

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Никита Добрынин – ведущий "Холостяка" в России

Премьера российской версии проекта "Холостяк" на канале "ТНТ" состоится 14 марта. Главным участником шоу стал рэпер Тимати.

Известный украинский шоумен, теле- и радиоведущий Никита Добрынин смог найти свою любовь в украинской версии шоу "Холостяк", а в новом сезоне проекта на "ТНТ", поделится своим опытом с Тимати,

– сообщили на странице проекта.

Также в инстаграме распространили фото Никиты Добрынина, который стоит напротив Тимати в черном костюме. Даша Квиткова, жена ведущего, прокомментировала сообщение лаконично: прислала емоджи в виде сердца.

Для просмотра фото листайте вправо:

Реакция сети

Поклонники российского проекта в основном выражают положительные эмоции по поводу того, что новым ведущим стал Никита Добрынин:

Обожаю Никиту. Обожаю его избранницу;

Вот это новость! Рада за Никиту;

Неожиданно, но приятно;

Круто;

Хороший кандидат;

Никита просто лучший.

Однако некоторые пользователи расстроены такой новостью:

Сказать, что я в шоке – ничего не сказать;

Это вообще нормально?

Этот "холостяк" – вершина лицемерия, жаль, что Никита к этому причастен;

Это пиар.

Напомним, Никита Добрынин был участником украинского шоу "Холостяк" 9 сезона. Победительницей стала Даша Квиткова, на которой впоследствии ведущий женился. Сейчас супруги ожидают рождения первенца.