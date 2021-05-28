Итоги недели: Притула стал многодетным отцом, спецэпизод "Друзей" и тур принца Уильяма

На прошлой неделе все киноманы радовались выходу специального эпизода "Друзей", которого ждали 17 лет. Также не менее радостной новостью поделился Сергей Притула, поскольку неожиданно в третий раз стал отцом. В это же время принц Уильям и Кейт Миддлтон продолжили знакомиться с британцами в Шотландии.

Сергей Притула в третий раз стал отцом

Известный украинский телеведущий Сергей Притула успел провести все части Евровидения-2021 на канале СТБ и через несколько дней стать отцом еще одной дочери Стефании. О беременности супруги Сергея – Екатерины, не было известно ничего, но в день рождения девочки, 25 мая, ведущий поделился радостной новостью в социальных сетях.

Читайте также Научила меня быть мамой, – любимая Макса Михайлюка растрогала чувственным видео с доченькой

Известно, что у Сергея уже есть старший сын Дмитрий от первого брака с Юлией Андрейчук. Затем мужчина познакомился с Екатериной Сопельник и в 2015 году пошел с ней под венец. В 2017 году у них родилась дочь Соломия.

Семья живет в Киеве и часто публикует совместные фото в сети. Моменты второй беременности Екатерина также решила зафиксировать на фото, которые уже появились в сети.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Премьера спецэпизода "Друзей"

На это событие фанаты популярного ситкома ждали 17 лет, и вот наконец это произошло! Еще в 2020 году представители потокового сервиса HBO Max объявили, что будут снимать специальный эпизод "Друзья: Воссоединение", где соберут всех главных героев ленты:

Дженнифер Энистон;

Лизу Кудроу;

Кортни Кокс-Аркетт;

Дэвида Швиммера;

Мэттью Перри;

Мэтта ЛеБлана.

Премьера эпизода состоялась 27 мая и его также можно было увидеть в Украине. Режиссером и продюсером шоу стал Бен Уинстон, а съемки состоялись лишь в 2021 году, поскольку пандемия коронавируса временно заморозила съемочный процесс в прошлом году. В новом эпизоде нет актерской игры, а лишь воспоминания из знаменитого сериала: лучшие диалоги, реплики, песни и тайны "за кадром".

Там фанаты смогли узнать, что на самом деле Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер были влюбленными друг в друга в начале сериала, но "не переходили грани" и выражали свои чувства через экранных героев Рейчел и Росса. Для фанатов это стало настоящим сюрпризом!

Также Кортни Кокс и Мэттью Перри, которые сыграли супругов Монику и Чендлера, оказались дальними родственниками – двоюродными братом и сестрой в 11-м колене. Предки актеров поженились полтысячелетия назад.

Трейлер эпизода "Друзья: Воссоединение" 2021: смотреть видео онлайн

Тур по Шотландии принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Британские супруги принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились в многодневный рабочий тур в Шотландию. Сначала по делам уехал муж, 21 мая, а затем к нему присоединилась Кэтрин. Герцог отправился туда как лорд Верховного комиссара Генеральной Ассамблеи церкви Шотландии – впервые после назначения на эту роль по решению Елизаветы II.

Герцоги Кембриджские совершили ряд важных визитов по региону и островах, прилегающих к территории, общались с шотландцами и демонстрировали идиллию в отношениях.

Интересно, что принц Уильям перед 7-дневным туром вакцинировался от коронавируса, чтобы обезопасить себя и родных в случае контакта с инфицированными людьми. Вакцинировалась ли Кейт – неизвестно. Но на рабочих встречах они редко оба надевали защитные маски, разве что в помещении или в большом скоплении людей.

Стоит увидеть Кейт Миддлтон показала 2 изысканных образа и завершила тур по Шотландии: эффектные фото

Первые ступеньки чартов группы Go_A

Только 22 мая состоялось Евровидение-2021, как украинская группа Go_A до сих пор не сходит с первых позиций музыкальных платформ во всем мире. Хоть украинцы получили 5 место на конкурсе, зрители отдали им второе место. И это справедливо, ведь песню победителей конкурса – итальянской группы Måneskin "Zitti E Buoni" и песню Go_A "SHUM" слушали больше всего среди всех участников шоу.

Сразу после финала лидер итальянской группы Дамиано Давид признался, что его любимцами на конкурсе стали украинцы. Ему, как и многим другим европейцам, понравился "рейв", который устроили Екатерина Павленко и ее коллеги в группе.

На второй день после конкурса песня SHUM стала вирусной и попала в рейтинг 50 самых прослушиваемых композиций популярного сервиса Spotify. SHUM занимал первое место в таких странах, как Австралия, Литва, Нидерланды, Бельгия, Израиль, Исландия и Дания, а также в Италии.

Впоследствии трек SHUM вошел в TOP 10 в категории Worldwide Songs, где держался на 8 строчке. Успех в группе European Songs был еще мощнее – TOP 5. Песня SHUM также стала первой украиноязычной песней, попавшей в глобальный чарт Spotify TOP 200.

Еще через несколько дней песня группы Go_A попала в рейтинг VIRAL-50 самых прослушиваемых композиций Spotify – там она заняла первое место!

Тысячи людей начали создавать тикток-видео и ремиксы на песню SHUM и Zitti E Buoni, и шутить, что "сію, сію, сію, сію конопелечки" еще долго не давали им заснуть по вечерам.

Go_A – SHUM: смотреть видео с финала Евровидения 2021

Скандалы на Евровидении

Но не успехами едиными. Во время Евровидения-2021 и после него в сети появлялось немало скандальных новостей. Одна из них касалась и команды Суспільного, которая готовила группу Go_A на Евровидение. Сценаристка телеканала СТБ обвинила постановщиков номера группы в том, что они украли ее идею номера, когда та подавала собственное предложение на конкурс.

К слову Суспільне обвинили в плагиате постановки Go_A для Евровидения

Впоследствии постановщик номера SHUM Константин Томильченко ответил, что это "ложь, притянутая за уши" и показал собственную презентацию номера, которую также подавал на конкурс. В частности на заявление сценаристки ответили в Суспільном, предварительно все проверив. Представители вещателя отметили, что не видят в номере плагиат и никаких изменений в номер вносить не будут. Добавим, что скандал случился сразу после первого полуфинала Евровидения 18 мая, когда успешно выступила группа Go_A.

Не меньшим скандалом отметилась группа-победитель Måneskin из Италии. После того как они получили победу, в сети начало распространяться видео, где солист Дамиано Давид якобы употребляет кокаин прямо посреди финала конкурса. Он якобы наклонился над столом, когда на него была наведена камера. На пресс-конференции Давид отметил, что у них треснул стол, поэтому он смотрел вниз под него, все ли в порядке. Также исполнитель заявил, что сдаст тест на наркотики по приезду в Италию. Что и произошло – результат "драг-теста" был отрицательным, а представители Европейского вещательного союза подтвердили, что стол действительно имел трещину.

Солиста Måneskin заподозрили в употреблении наркотиков на Евровидении: видео

Российская исполнительница Manizha также "вляпалась" в скандал: главный редактор издания Wonderzine Юлия Таратута обвинила артистку в связях с Кремлем. Ссылаясь на определенные телеграм-каналы, журналистка заявила, что у Manizha вроде бы есть "опекуны" в близком окружении Владимира Путина. Именно поэтому ее выдвинули от России на конкурс, заменив группу Little Big. Manizha быстро ответила на обвинения и заявила, что подаст иск на женщину за нарушение чести и достоинства.

В частности обрастает сплетнями и участница из Мальты – Дестини (Destiny). На конкурсе певица заняла 7 место, хотя букмекеры долгое время прогнозировали ей победу или одно из первых мест. Впрочем, в местных СМИ появилась информация, что команда представительницы Мальты якобы потратила на букмекерские ставки деньги из госбюджета, чтобы улучшить позиции в рейтинге. Также средства вроде бы пошли на ее продвижение в социальных сетях с помощью блогеров. Правда это или нет – неизвестно, но министр внутренних дел уже отдал приказ провести аудит расходов, которые сделала команда Дестини.

MamaRika родит первенца

Беби-бум продолжается, и на еще одну счастливую женщину в украинском шоу-бизнесе станет больше! Певица MamaRika (Анастасия Кочетова) поделилась, что вместе с мужем Сергеем Середой ожидает появление малыша. Сейчас женщина находится на 7 месяце беременности.

"Совсем скоро нас будет трое, и Мамка официально станет мамой", – прокомментировала свое интересное положение артистка.

Стоит добавить, что детей пара планировала давно. Около 5 лет у пары были романтические отношения, а в 2018 году они обручились. В марте 2020 года влюбленные сыграли свадьбу в Таиланде. MamaRika признавалась, что хочет стать матерью, и если нужно, то усыновит ребенка.