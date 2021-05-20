В вещателе пояснили, что всей постановкой занимались режиссеры Константин Томильченко и Александр Братковский в сотрудничестве с телеканалом СТБ. Также свое мнение относительно постановки номера высказывали участники группы Go_A, поэтому номер стал художественной интерпретацией народного обряда "зазывание Шума" в форме веснянки.

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В своей композиции SHUM музыканты хотели видеть элементы пробуждения всего живого после долгой зимы, архаичные обычаи и народные обряды, использование символов природы и связь с семантикой песни. Также в номере вся сюжетная линия строилась вокруг образа солнца и света – как символов жизни и пробуждения природы. Что касается этнических знаков, которые хотела изобразить в своем номере Анастасия Михайлова, то Томильченко отказался от них, поскольку хотел показать понятный номер для широкой аудитории.

В заявлении добавили, что Константин Томильченко и Александр Братковский создавали номер независимо от Суспільного вещателя. Поэтому им не передавали никаких материалов из проведенного художественного конкурса, куда ранее в частности подавала свои предложения сценаристка Анастасия Михайлова.

Суспільний вещатель не видит в презентованной в полуфинале Евровидения-2021 постановке выступления группы Go_A заимствований из представленных на Творческий конкурс материалов, в частности, признаков нарушения авторского права участников Художественного конкурса,

– подытожили в Суспільном.

Евровидение 2021 первый полуфинал – Go_A – SHUM: смотрите видео онлайн

Реакция Анастасии Михайловой

Сценаристка опубликовала в своем фейсбуке краткое сообщение, в котором отметила, что высказала только собственные мысли.

Дорогие СМИ и все-все-все. Прошу не раздувать войну из профессиональной дискуссии. Я высказала личную позицию о схожести двух работ и спросила мнение у аудитории (своих подписчиков). Спасибо каждому, кто высказался! – написала женщина.

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