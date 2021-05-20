Принц Уильям рассказал о вакцинации на официальной странице в инстаграме. Он на собственном примере показал важность этой процедуры и ее популяризации среди населения мира.

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Принц Уильям вакцинировался против COVID-19

Внук Елизаветы II получил первую дозу вакцины против смертоносной коронавирусной инфекции. Уильям не рассекретил, препарат какого производителя выбрал для вакцинации и как чувствовал себя после нее.

Принц обнародовал фото самого момента введения вакцины в его организм. Судя по геолокации, герцог вакцинировался в Музее Науки, расположенном в Лондоне.

Во вторник я получил первую дозу вакцины против COVID-19. Всем, кто работает над внедрением вакцины – спасибо за все, что вы делали и продолжаете делать,

– написал Уильям в публикации.

Вакцинация в королевской семье