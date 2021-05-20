Принц Уильям рассказал о вакцинации на официальной странице в инстаграме. Он на собственном примере показал важность этой процедуры и ее популяризации среди населения мира.
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Принц Уильям вакцинировался против COVID-19
Внук Елизаветы II получил первую дозу вакцины против смертоносной коронавирусной инфекции. Уильям не рассекретил, препарат какого производителя выбрал для вакцинации и как чувствовал себя после нее.
Принц обнародовал фото самого момента введения вакцины в его организм. Судя по геолокации, герцог вакцинировался в Музее Науки, расположенном в Лондоне.
Во вторник я получил первую дозу вакцины против COVID-19. Всем, кто работает над внедрением вакцины – спасибо за все, что вы делали и продолжаете делать,
– написал Уильям в публикации.
Вакцинация в королевской семье
- Королева Елизавета II и ее покойный муж принц Филипп вакцинировались от коронавируса еще 9 января 2021 года. После этого Ее Величество рассказала, что укол – это легко, не больно и совсем не вредно.
- Принц Чарльз и герцогиня Камилла также получили свои дозы вакцины. Это произошло 10 февраля. Королевская чета счастлива и очень довольна процедурой.