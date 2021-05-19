О вероятном плагиате идеи постановки написала в фейсбуке Анастасия Михайлова, которая, судя по ее странице, ранее работала сценаристкой на СТБ. Она заявила, что Суспільне украл ее идею выступления группы Go_A для Евровидения-2021.

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Суспільне обвиняют в плагиате

Анастасия Михайлова рассказала, что приняла участие в конкурсе на разработку идеи клипа для группы Go_A на песню SHUM. Она прислала Суспільному свой сценарий и защитила идею перед комиссией. Впоследствии она узнала, что конкурс выиграл кто-то другой.

А потом, через 3 месяца после подачи на конкурс, я вижу воплощение своей идеи на сцене. Читаю, кто же автор? А там нет моего имени,

– заявила Анастасия Михайлова.

"В моем режиссерском тритменте было все: идея и инструменты (способы) ее реализации: костюм, декорации, атмосфера, подсветка, антураж, действия актеров и массовки. И вы представляете?! Все совпало! Ну до чего же одинаково мыслят творцы! Конечно, есть некоторые изменения, чтобы не так явно было похоже на мою интеллектуальную собственность. Размер нимба уменьшили, подвески с другим орнаментом, массовку нельзя на сцену — ее дорисовали", – написала девушка.

Анастасия Михайлова также разместила фото из своего сценария, где есть описание и кадры ее постановки.

Этим постом я хочу спросить у общественности: постановка на песню SHUM группы Go_A не похожа на мою от слова совсем? Или здесь есть нарушение прав интеллектуальной собственности?

– написала она.

Анастасия Михайлова подытожила, что обожает группу Go_A еще с 2015 года, и нет к ним никаких вопросов или претензий: "Желаю им удачи и считаю за честь, что именно они выступают с постановкой, основой которой послужил мой креатив".

Ответ Суспільного

Журналисты Showbiz 24 обратились за комментарием к прессслужбы канала и самой группы. Представители Go_A отметили, что следует ждать официальную позицию Суспільного, в то время как в Суспільном на запрос 24 канала ответили, что скоро они опубликуют официальное заявление на сайте: "Вопрос изучается юристами. Официальная позиция компании будет обнародована на сайте позже".

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