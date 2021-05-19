Сценарист Анастасия Михайлова заявила, что создатели номера Go_A для Евровидения якобы украли ее идею. По ее словам, она предлагала свое видение номера несколько месяцев назад, но его не приняли. Зато похожую постановку она увидела уже на сцене Евровидения.

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Реакция Константина Томильченко

В своем фейсбуке режиссер заявил, что такое заявление женщины – ничто больше, чем "притягивание за уши". Он добавил, что вместе с хореографом Александром работал исключительно по своим сценариям и концептам.

До вашей публикации, мы не знали о вашем существовании, не говоря уже о существовании вашего сценария. Мы не имеем доступ к любым сценариям или творческим разработкам телеканалов. Находясь на рынке фрилансерами. Просмотрев ваш пост, мы не понимаем какое отношение ваша идея клипа имеет к нашей сценической постановке на Евровидении. Кроме притягивания за уши,

– написал Томильченко.

В публикации он также объяснил свою идею постановки и добавил слайдшоу, с которыми участвовал в конкурсе на постановку номера.

"Если коротко, идея нашего номера – это люди-"пилигримы", которые плывут на "аллегорическом плоту", призывающие дух "Шума". Плот – это физический реквизит, основной сценографический элемент нашего номера, все это в стилистике кибер-панка. У танцоров в руках – кибер-бубны, придуманные нами музыкальные инструменты в соответствии со стилистикой фильма "Трон", – рассказал о номере Константин.

Сейчас Томильченко заявил, что ждет удаления публикации Анастасии Михайловой и публичных извинений.

Если вы профессиональный сценарист, вы посмотрите на наш сценарий и поймете, что это наша авторская работа. И уберете ваш пост, принеся извинения за ваши поспешные действия,

– подытожил мужчина.

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Позиция канала СТБ

Телеканал СТБ, который также участвует в подготовке коллектива Go_A на Евровидение-2021, сделал официальное заявление, отреагировав на обвинения в плагиате. Они называют обвинения сценариста безосновательными. Об этом сообщают в "Детектор медиа".

"Прежде всего, хотим обратить внимание, что конкурс, о котором идет речь в посте Анастасии Михайловой, был внутренним конкурсом НГТУ на идею для музыкального видеоклипа на песню SHUM. Ни телеканал СТБ, ни Константин Томильченко или Дмитрий Курята (художник по костюмам) не участвовали в организации или проведении данного конкурса.

Все идеи, представленные на указанный конкурс, являются внутренними документами Суспільного мовлення, которые не подлежат передаче третьим лицам. Суспільне мовлення не передавало нам указанные материалы ни в момент проведения своего конкурса, ни в период подготовки нами сценической постановки для выступления группы Go_A на Евровидении", – говорится в заявлении.

Сейчас Анастасия Михайлова не отреагировала на реакцию СТБ и Томильченко и не удаляла собственную публикацию из фейсбука.

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