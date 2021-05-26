Только недавно успешная украинская певица MamaRika говорила о том, что она с мужем работает над тем, чтобы стать родителями. И уже теперь, 26 мая, звезда объявила, что беременна первенцем.
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Певица MamaRika станет мамой
Радостной новостью артистка поделилась в инстаграме. Она опубликовала очаровательное фото с мужем Сергеем Середой. Молодые супруги стояли перед камерой полубоком и смотрели в окно.
MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) надела пудровое обтягивающее платье, что удачно сделало акцент на округлом животике. Она собрала волосы в хвост, а передние пряди уложила пышными локонами. Образ дополняли массивные серьги-кольца.
На лице звезда сделала красивый макияж, накрасив глаза тушью и нюдовыми тенями, а губы – бежевым блеском. Сергей Середа нежно поддерживал животик и обнимал жену.
MamaRika с мужем / Фото из инстаграма звезды
Брак MamaRika с Сергеем Середой
- У певицы 5 лет были романтические отношения с юмористом. Уже в 2018 году пара обручилась.
- Однако звезда постоянно переносила дату свадьбы – из-за тяжелого кризиса в отношениях и неотложных обстоятельств (переезд и работа).
- Но пара преодолела непростой период. MamaRika сыграла свадьбу с Сергеем Середой в марте 2020 года, но сделала это тайно от всех в Таиланде.
- В 2021 году супруги пережили изменения: они переехали из Киева в Одессу – на родину юмориста. Звезда хотела изменить среду уже давно.
- Несколько месяцев назад MamaRika признавалась, что действительно хочет стать матерью, поэтому пара работает над этим. Ранее супруги заявляли, что хотят большую семью, а, может, и усыновят ребенка.