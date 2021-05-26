Только недавно успешная украинская певица MamaRika говорила о том, что она с мужем работает над тем, чтобы стать родителями. И уже теперь, 26 мая, звезда объявила, что беременна первенцем.

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Певица MamaRika станет мамой

Радостной новостью артистка поделилась в инстаграме. Она опубликовала очаровательное фото с мужем Сергеем Середой. Молодые супруги стояли перед камерой полубоком и смотрели в окно.

MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) надела пудровое обтягивающее платье, что удачно сделало акцент на округлом животике. Она собрала волосы в хвост, а передние пряди уложила пышными локонами. Образ дополняли массивные серьги-кольца.

На лице звезда сделала красивый макияж, накрасив глаза тушью и нюдовыми тенями, а губы – бежевым блеском. Сергей Середа нежно поддерживал животик и обнимал жену.



MamaRika с мужем / Фото из инстаграма звезды

Брак MamaRika с Сергеем Середой