У Manizha – связь с Кремлем?

В издании главный редактор Wonderzine Юлия Таратута в своей колонке написала, что Manizha попала на конкурс Евровидение-2021 не просто так, а через опеку друзей из Кремля. Ссылаясь на данные Telegram-каналов, она обвинила ее в связях с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Кириенко и близким другом Владимира Путина Юрием Ковальчуком.

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В своем авторском материале "Почему выступление Manizha на Евровидении не радует" Таратута пишет, что: "Это выглядело бы даже смешно, если бы не было так грустно", поскольку мотивация выступления этой артистки якобы с подачи ее "опекунов" была следующей – "организаторы выступления Manizha стремились победить соперника его же оружием на его же поле". К слову, она привела подобную ситуацию, которая произошла 4 года назад.

"Так уже было. В 2017 году, в разгар войны на востоке Украины, Россия отправила на Евровидение в Киев (годом ранее Украина победила в конкурсе и поэтому принимала его у себя) двадцатисемилетнюю Юлию Самойлову, девушку на коляске, с песней Flame Is Burning ("пламя горит"). Объявление об этом сделал нынешний омбудсмен Валерий Фадеев, тогда ведущий итоговой программы на Первом "Воскресное время". Расчет был прост: Киев откажется принимать на своей территории участницу из России. А официальная Москва в ответ назовет украинцев монстрами, которые отказывают в участии девушке с инвалидностью", – категорично прокомментировала Юлия Таратута.

Она добавила, что прогноз оправдался и Служба безопасности Украины запретила певице въезд на свою территорию, приведя как факт поездки Самойловой в Крым. "Другими словами, Юлию Самойлову, по сути, выставили живым щитом международного конфликта прямо на ее инвалидной коляске", – подчеркнула редактор Wonderzine.

Manizha – амбасадорка ЛГБТ и даже пыталась запустить тревожную кнопку для женщин, пострадавших от насилия. Но аргумент о том, что россияне хотя бы из номера Manizha или ее интервью Первому каналу узнают о положении женщин в своей стране, а появление неконвенциональной исполнительницы на "Евровидении" от России – это прорыв, не кажется мне справедливым,

– напасала Таратута.

Реакция Manizha

На следующий день после публикации российская исполнительница отреагировала на текст редактора Wonderzine и намерена подать иск о защите чести и достоинства.

"Я официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на WONDERZINE, чтобы отстоять честь и достоинство мое и моей семьи. В отличие от журналистки, которая "не исключает" правдивость расследований цитируемого Telegram-канала и не проверяет свои источники (неожиданно для воспитанницы "Коммерсанта"), у меня есть доказательства, которые опровергнут эти фейки. Честно говоря, не понимаю, что мешало элементарно позвонить мне и узнать, что я думаю об этих "телеграмм-разоблачениях", – написала в инстаграме Manizha.

Звезда также добавила, что "с удовольствием посмотрит на подтверждение информации, которую Wonderzine так легко вбросило в публичную среду". Также она отметила, что "разочарована изданием, в которое верила очень много лет".

Что известно об участии Manizha на Евровидении

В 2020 году Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big с песней UNO, но тогда конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году решили переизбрать участника от страны и назначили новое голосование. Согласно итогам национального зрительского SMS-голосования, на Евровидение поехала Manizha с песней Russian Woman ("Русская женщина").

Она выступила в первом полуфинале конкурса под третьим номером и смогла пройти в финал. Уже 22 мая, в финале, она выступила пятой и по результатам голосования получила 9 место на конкурсе.

За нее отдали 104 балла профессиональное жюри и 100 баллов зрители.

Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Россия Manizha – Russian Woman