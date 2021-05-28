Первый образ герцогиня Кембриджская выбрала неспроста. Во время локдауна она звонила девочке Миле, которая болеет лейкемией. Тогда Кейт Миддлтон пообещала, что при встрече они оба оденут розовые платья, что и произошло.
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Встреча Кейт Миддлтон с Милой
И действительно, Кэтрин выполнила обещание. Герцогиня примерила длинное плиссированное розовое платье с тонким поясом, который удачно подчеркнул ее фигуру. Она соединила наряд с замшевыми туфлями в тон.
Кейт Миддлтон распустила пышные волосы и уложила их роскошными локонами, а также сделала макияж. Маленькая Мила была в восторге от встречи с Кейт Миддлтон и также была одета в светло-розовое объемное платье.
Завершающий образ Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон закрыли тур по Шотландии в Эдинбурге. Принц Уильям выступил с речью в Генеральной ассамблее, а его сопровождала жена, которая в очередной раз покорила публику.
Герцогиня появилась перед камерами в стильном голубом платье-пальто с плиссированной юбкой. Такой наряд она дополнила туфлями-лодочками с острым носком и на высоких каблуках. Платье удачно сочеталось с лаконичной цепочкой с подвеской на шее, массивными серьгами и элегантной брошью.
Кейт Миддлтон собрала волосы сверху, а остальные пряди распустила. На лице она сделала хороший макияж, подчеркнув глаза стрелками, а губы – бежевой помадой.
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Образы Кейт Миддлтон в туре по Шотландии
- Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили организацию Turning Point Scotland. Герцогиня Кембриджская показала безупречный образ в жакете Zara.
- В стильном монохромном образе верблюжьего цвета Кейт Миддлтон с мужем прибыли на Оркнейские острова.
- Супруги очаровали повседневными образами в куртках цвета хаки в Европейском морском энергетическом центре.
- Герцоги Кембриджские устроили частный показ фильма "Круэлла" для работников Национальной службы здравоохранения. Кейт Миддлтон появилась на мероприятии в безупречном пальто.
- Кейт Миддлтон и принц Уильям посадили цветы в парке Старбенк в Эдинбурге. Герцогиня показала волшебный образ в изумрудном костюме.