Первый образ герцогиня Кембриджская выбрала неспроста. Во время локдауна она звонила девочке Миле, которая болеет лейкемией. Тогда Кейт Миддлтон пообещала, что при встрече они оба оденут розовые платья, что и произошло.

Смотрите также Книги и финансовые вознаграждения: детали завещания принца Филиппа

Встреча Кейт Миддлтон с Милой

И действительно, Кэтрин выполнила обещание. Герцогиня примерила длинное плиссированное розовое платье с тонким поясом, который удачно подчеркнул ее фигуру. Она соединила наряд с замшевыми туфлями в тон.

Кейт Миддлтон распустила пышные волосы и уложила их роскошными локонами, а также сделала макияж. Маленькая Мила была в восторге от встречи с Кейт Миддлтон и также была одета в светло-розовое объемное платье.

Завершающий образ Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон закрыли тур по Шотландии в Эдинбурге. Принц Уильям выступил с речью в Генеральной ассамблее, а его сопровождала жена, которая в очередной раз покорила публику.

Герцогиня появилась перед камерами в стильном голубом платье-пальто с плиссированной юбкой. Такой наряд она дополнила туфлями-лодочками с острым носком и на высоких каблуках. Платье удачно сочеталось с лаконичной цепочкой с подвеской на шее, массивными серьгами и элегантной брошью.

Кейт Миддлтон собрала волосы сверху, а остальные пряди распустила. На лице она сделала хороший макияж, подчеркнув глаза стрелками, а губы – бежевой помадой.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Образы Кейт Миддлтон в туре по Шотландии