У Сергея Притулы родилась вторая дочь

Украинский политик и телеведущий Сергей Притула стал отцом в третий раз. Трогательное фото он опубликовал на личной странице.

К теме Ходила к психологу: Надя Дорофеева рассказала об изменениях в ее жизни за время карантина

Шоумен обнародовал миловидный фотоколлаж. На первой фотографии он позирует рядом с женой Екатериной в положении, сыном Дмитрием и дочерью Соломийкой. Заметим, что о беременности жены Сергей Притула не рассказывал раньше.

Уже на втором снимке телеведущий позирует вместе с новорожденной дочкой на руках. В подписи к фото он поблагодарил жену за счастье.

Теперь нас пятеро! Добро пожаловать в семью, Стефания Сергеевна!!!

– написал Сергей Притула

Личная жизнь Сергея Притулы: что об этом известно

В 2007 году телеведущий впервые женился на Юлии Андрейчук. У пары родился сын Дмитрий. Однако Сергей и Юлия долго в браке ни пробыли и расстались в хороших отношениях. Притула активно участвует в воспитании сына.

На съемках телепрограммы шоумен познакомился с Екатериной Сопельник. В 2015 году влюбленные пошли под венец.

Через два года у супругов родилась дочь Соломия.



Сергей Притула с семьей / Фото с инстаграма Екатерины Сопельник