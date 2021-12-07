Сезон международного музыкального конкурса Евровидение-2022 можно назвать официально открытым. Появилась страна, которая первой объявила своего конкурсанта.
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Болгария первой представила конкурсную песню
От Болгарии в следующем году на песенный конкурс поедет рок-группа Intelligent Music Project во главе с чилийцем Ронни Ромеро. Они представили композицию Intention.
Смотрите Intelligent Music Project – Intention: официальное видео для Евровидения-2022
Интересно, что барабанщик группы, Стоян Анкулов уже участвовал в песенном конкурсе. Он дважды представлял Болгарию в дуэте с певицей Елицей Тодоровой. В 2007 году они заняли пятое место, а в 2013 дошли до полуфинала.
Как реагирует сеть
Мнения пользователей относительно первой конкурсной песни разделились. Одни считают это хорошим началом, но другие замечают отсутствие интересности у музыкантов.
- "Это неплохо. Это не прекрасно, но хорошее начало. Удачи, Болгария!";
- "Вы очень клевые. Музыка очень качественная, вокал стабильный у солиста";
- "Прекрасно. Мне нравится. Браво";
- "Это не тот рок, который я обычно слушаю, но его приятно слушать. Такое ощущение, что ему не хватает кульминации или мощного момента, но я с нетерпением жду, как они презентуют свою песню в Турине";
- "Это намного лучше, чем ожидалось! Это, вероятно, не будет одним из моих любимых треков, но это одинаково хорошо!";
- "Респект Болгарии за рок. Хорошо, неплохо, но, к сожалению, не выделяются в своем жанре ни структурой песни, ни манерой петь, ни какой-то особой харизмой. Приятная фоновая песня с рок-радио";
- "Я ожидал, что будет хуже, но все равно разочарован. Я считаю, что отправлять рок-группу после нынешней победы – не лучшая идея. Они могли оставить их на 2023 год. У нас сильные и талантливые голоса. Надо было прислать женщину или парня с более современной песней".
Что известно о Евровидении-2022
- Победу на Евровидении-2020 одержала итальянская рок-группа Måneskin. Поэтому в следующем году конкурс пройдет в Италии.
- Организаторы Евровидения учитывали многие критерии в выборе конкретного города, где пройдет соревнование между музыкантами. В конце концов стало известно, что все произойдет в Турине.
- Также руководство конкурса объявило даты, в которые пройдет Евровидение. Итак, первый полуфинал запланирован на 10 мая, второй полуфинал 12 мая, а долгожданный финал состоится 14 мая.