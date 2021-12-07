Сезон международного музыкального конкурса Евровидение-2022 можно назвать официально открытым. Появилась страна, которая первой объявила своего конкурсанта.

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Болгария первой представила конкурсную песню

От Болгарии в следующем году на песенный конкурс поедет рок-группа Intelligent Music Project во главе с чилийцем Ронни Ромеро. Они представили композицию Intention.

Смотрите Intelligent Music Project – Intention: официальное видео для Евровидения-2022

Интересно, что барабанщик группы, Стоян Анкулов уже участвовал в песенном конкурсе. Он дважды представлял Болгарию в дуэте с певицей Елицей Тодоровой. В 2007 году они заняли пятое место, а в 2013 дошли до полуфинала.

Как реагирует сеть

Мнения пользователей относительно первой конкурсной песни разделились. Одни считают это хорошим началом, но другие замечают отсутствие интересности у музыкантов.

"Это неплохо. Это не прекрасно, но хорошее начало. Удачи, Болгария!";

"Вы очень клевые. Музыка очень качественная, вокал стабильный у солиста";

"Прекрасно. Мне нравится. Браво";

"Это не тот рок, который я обычно слушаю, но его приятно слушать. Такое ощущение, что ему не хватает кульминации или мощного момента, но я с нетерпением жду, как они презентуют свою песню в Турине";

"Это намного лучше, чем ожидалось! Это, вероятно, не будет одним из моих любимых треков, но это одинаково хорошо!";

"Респект Болгарии за рок. Хорошо, неплохо, но, к сожалению, не выделяются в своем жанре ни структурой песни, ни манерой петь, ни какой-то особой харизмой. Приятная фоновая песня с рок-радио";

"Я ожидал, что будет хуже, но все равно разочарован. Я считаю, что отправлять рок-группу после нынешней победы – не лучшая идея. Они могли оставить их на 2023 год. У нас сильные и талантливые голоса. Надо было прислать женщину или парня с более современной песней".

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