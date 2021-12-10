Шесть дней назад Максим Михайлюк совершил ДТП – сбил пешехода, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Как выяснилось, под колеса "Холостяка" попал 42-летний Федор Мединский. Гражданская жена потерпевшего рассказала о его состоянии и реакции телезвезды на аварию.

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Как Макс Михайлюк сбил пешехода

Госпожа Анжелика поделилась, что они с мужем работали в клининговой компании, а тогда, 4 декабря, убирали в спортивной школе на улице Бастионная. Федор ушел в магазин за сигаретами, но все закончилось трагически.

У Феди закончились сигареты, он спросил у охранника, как пройти к ближайшей ночной лавке, и последовал за ними. Я продолжала убирать, как вдруг прибежал охранник и сказал, что моего мужа сбила машина,

– вспомнила женщина.

Когда она прибежала на место аварии, то увидела "скорую", два наряда полиции и Максима Михайлюка. Анжелика Шульга не стала отрицать, что ее муж нарушил правила дорожного движения, но заметила, что авто Михайлюка "вылетело на большой скорости, не 50" километров в час.

"Федора зацепило, потом подбросило, он упал на лобовое стекло и скатился", – рассказала гражданская жена потерпевшего.

Как "Холостяк-10" отреагировал на аварию

Герой "Холостяка" никак не комментирует ДТП в центре Киева. Более того, он даже не пытался найти родных Федора Мединского, чтобы предложить помощь.

Михайлюк с нами вообще не связывался. Если человек не считает нужным... Не по-человечески это. На месте ДТП он стоял спокойно. Я не увидела ни жалости, ни другой реакции,

– плача призналась Анжелика.

В ДТП мужчина получил черепно-мозговую травму, у него перебито плечо, ребра, шейный отдел позвоночника, открытый перелом на правой ноге, а в легкое поставили дренаж.

На лекарства для Федора Мединского уходит от 1 200 до 1 500 гривен в день, а впереди еще большие расходы – от 65 до 90 тысяч гривен (на шейный отдел позвоночника). Эту безумную сумму женщина должна заработать самостоятельно, ведь мужчина был кормильцем семьи.

Добавим, редакция Showbiz 24 обратилась за комментарием к Максиму Михайлюку по поводу ДТП на улице Бойчука в Киеве. Пока мы не получили никакого ответа.