Кристина Риччи стала мамой во второй раз
Радостной вестью звезда "Семейки Адамсов" поделилась на странице в инстаграме. Она объявила, что стала мамой доченьки, которую назвала Клеопатрой.
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Кристина Риччи опубликовала миловидное видео, в котором показала новорожденную девочку.
Крошка Клео здесь! Мы так в нее влюблены. Также у нее самый невероятный папа, которого только можно представить,
– подписала видео Кристина.
Отец Клеопатры и муж Кристины Риччи Марк Хэмптон также поделился новостью в инстаграме.
"Мое сердце взорвалось! Кристина и крошка Клео сделали что-то фантастическое, мы все отдыхаем после такого насыщенного события... Добро пожаловать в мир, Клеопатра Риччи Хэмптон", – написал он.
Беременность Кристины Риччи
- В августе этого года актриса сообщила фанам, что станет мамой во второй раз. Она опубликовала миловидное фото с УЗИ. Звезда не скрывала особое состояние и часто публиковала фото с обнаженным животом.
- Через несколько месяцев, в октябре, Кристина Риччи вышла замуж за Марка Хэмптона, который является отцом ребенка. Вероятно, именно беременность знаменитости спровоцировала пару на серьезный шаг. Свадьба была скромной и интимной.
- Кристина Риччи также воспитывает 7-летнего сына Фредди от первого брака.