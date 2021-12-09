Кристина Риччи стала мамой во второй раз

Радостной вестью звезда "Семейки Адамсов" поделилась на странице в инстаграме. Она объявила, что стала мамой доченьки, которую назвала Клеопатрой.

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Кристина Риччи опубликовала миловидное видео, в котором показала новорожденную девочку.

Крошка Клео здесь! Мы так в нее влюблены. Также у нее самый невероятный папа, которого только можно представить,

– подписала видео Кристина.

Отец Клеопатры и муж Кристины Риччи Марк Хэмптон также поделился новостью в инстаграме.

"Мое сердце взорвалось! Кристина и крошка Клео сделали что-то фантастическое, мы все отдыхаем после такого насыщенного события... Добро пожаловать в мир, Клеопатра Риччи Хэмптон", – написал он.

Беременность Кристины Риччи