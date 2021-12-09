У Дантеса диагностировали сотрясение мозга средней тяжести, поэтому госпитализация ему не понадобилась. Врачи отпустили его домой, а вместо лекарств прописали покой и тишину. Так, певцу нельзя ни читать, ни слушать музыку, ни смотреть телевизор. Он признается, что от такой скуки можно одуреть.

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Приписали сидеть дома. Нельзя много смотреть телик, читать и слушать громкую музыку. Вот проснулся, слонялся по дому, перемыл посуду, хоть и посудомойка есть, вытер стол, сижу. В планах еще полежать, посидеть у костра и сойти с ума,

– поделился Владимир Дантес.

Однако на уборке все не закончилось. Артист взялся готовить! В инстаграм-сторис он похвастался, что сам сварил гречневый суп с курицей. Правда, Дантес все-таки нарушил рекомендации врачей и включил на фоне фильм "Красавица и чудовище". Он якобы "знает его наизусть, поэтому периодически подглядывает".

Напомним, Дантес потерял сознание в ванной на утро после вечеринки ко дню рождения клипмейкерки Тани Муиньо. Он поскользнулся в ванной и ударился головой о плитку. В сознание его приводила жена Надя Дорофеева.

Как Дантес выглядит после сотрясения мозга

Певец и в самом деле выглядит изможденным и обессиленным. Эпатажные сценические образы он заменил на черную футболку, спортивные брюки и теплые носки.

Владимир Дантес после сотрясения мозга / Фото из инстаграм-сторис артиста

Отметим, недавно Надя Дорофеева тоже нуждалась в помощи медиков. Перед концертом в Египте она оказалась в больнице. Звезда серьезно отравилась из-за несвежего барбекю, поэтому ночь провела под капельницами.