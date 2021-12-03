В июне вторая украинская "Холостячка" Злата Огневич рискнула найти любовь под прицелом камер. В течение 12 недель она ходила на свидания с достойными мужчинами, боролась со своими страхами, открывалась сама и раскрывала тех, кто претендовал на ее сердце. Все для того, чтобы в финале проекта сказать заветные слова – "Я люблю тебя". Их певица произнесла Андрею Задворному.

Это обсуждают все "Холостячка" 2 сезон: кто победил в проекте

Бизнесмен/Психолог пришел на проект за Златой Огневич и получил шанс на счастливое будущее с девушкой из своих грез. Какими будут его отношения с артисткой – покажет время, а вот о жизни Андрея до "Холостячки", читайте ниже.

Что известно о победителе "Холостячки" Андрее Задворном

Избраннику Златы Огневич 32 года. Он родом из города Светловодск, но давно переехал в столицу. На Кировоградщине остались его родители, к которым Андрей, как стало известно в 10 выпуске, наведывается редко.

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