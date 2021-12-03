Вся страна, затаив дыхание, ждала выбора Златы Огневич в финале "Холостячки". В 12 выпуске, который транслировали на телеканале СТБ, трое мужчин провели со Златой последние свидания на проекте.

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В финале шоу за сердце главной героини боролись Дмитрий Шевченко, Андрей Задворный и Роман Свечкоренко, который покинул шоу в 6 выпуске и вернулся на 11 неделе. Роман должен был официально оформить развод с бывшей женой.

Перед самым важным выбором сезона мужчины признались Злате в своих чувствах:

Дмитрий Шевченко: "Мои чувства к тебе сильнее чем любой страх. Я понимаю, что можно просто любить и наслаждаться этим".

"Мои чувства к тебе сильнее чем любой страх. Я понимаю, что можно просто любить и наслаждаться этим". Андрей Задворный: "Ты – причина моего счастья. И я хочу делать тебя счастливой, заботиться о тебе. Я влюблен в тебя, в тебя настоящую, искреннюю".

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"Холостячка" смогла ответить взаимностью на чувства Андрея Задворного, с которым будет строить отношения вне проекта.



Андрей Задворный – победитель 2 сезона "Холостячки" / Фото из инстаграма Златы Огневич