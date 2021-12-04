В большинстве своем зрители реалити-шоу шокированы таким выбором "Холостячки". Они были уверены, что победит Дмитрий Шевченко, однако Злата призналась в любви Андрею Задворному.

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В комментариях на странице шоу, Златы Огневич и Андрея Задворного много поклонников проекта выражают свое недовольство и разочарование. Многие из них отмечают, что артистка никогда не ошибалась так сильно, как сделала это в финале.

Больше всего гневных комментариев под постом на официальной странице проекта "Холосячка". Много поклонников шоу не верят в искренность чувств и правдивость съемок:

  • "Жалею, что смотрела этот сезон. Это разочарование. Теперь не удивлена, почему у Златы не складываются отношения, если она таких мужчин выбирает".
  • "Еще не видела такого цирка. Ну и дура. Дима правильно сделал, что ушел, не попрощавшись".
  • "Хочу стереть из памяти этот выпуск".
  • "Как она могла выбрать Андрея? Просто как? Человека, пришедшего на проект за пиаром. Он даже не скрывал этого. Это жесть. Какой сезон, такой и победитель".
  • "Она выбирала сердцем? Им самим не смешно? Где там "химия" между Андреем и ней? Покажите, не вижу. Дешевая игра. Стоп, снято. Красиво отыграли, аплодисменты. Расходимся".
  • “Хорошо, что выбрала Андрея. Она не достойна Димы".

Ранее мы писали "Холостячка" 2 сезон: истории любви Златы Огневич с финалистами проекта

Холостячка
Андрей Задворный, Злата Огневич и Григорий Решетник в финале / Фото из инстаграма певицы

Реакции под постом Златы

Подписчики певицы отмечают, что разочаровались. Они не верят словам Златы, где она утверждает, что влюблена:

  • "Ужасный выбор".
  • "Я в шоке. Нечего сказать".
  • "Никто не верит!"
  • "Шок и ужас от вашего выбора".
  • "Поздравляю! Но не от всего сердца".
  • "Ты еще никогда так не ошибалась!"
  • "Это ужас! Выбрать того, кому все равно! Кто весь проект только то и делал, чтобы его выгнали!? Ну как!? В голове не укладывается! Он не сделал ничего, только шутил и унижал. Шок! Ему даже на своих родителей все равно! Разочарование!"

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Однако есть и те фанаты, которые поздравляют девушку и желают ей счастья:

  • "Главное, чтобы победила любовь".
  • "Поздравляю Вас!"
  • "Поздравляю вас, Злата! Очень рада за вас с Андреем. Будьте счастливы!"
  • "Златусь, ты молодчина! Обнимаю!"

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Реакции под постом Андрея Задворного

Поклонники победителя проекта поздравили его со счастливым финалом:

  • "Слава Богу, я на это и надеялась";
  • "Поздравляю, дорогой друг! А плохие комменты всегда будут";
  • "Привет! Это неожиданно, но очень круто";
  • "Очень неожиданно, поздравляю вас";
  • "Супер, но Диму жалко";
  • "Ура, я очень рада за Вас поздравляю, верила до последнего";
  • "Главное, чтобы были счастливы, пусть любовь восторжествует".

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Однако без хейтерских комментариев не обошлось:

  • "Злата, ты еще никогда так не ошибалась";
  • "Это ужас, а не выбор";
  • "Сейчас придет хейт, но все же поздравляю, сердцу не прикажешь".