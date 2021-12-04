Украинская певица и главная героиня "Холостячки-2" Злата Огневич решила ответить на все упреки хейтеров. Пользователи сети обвиняют звезду в неискренности и возмущаются ее выбором.

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Злата Огневич ответила на критику

Знаменитость поделилась, что проект "Холостячка" не только продемонстрировал романтическую историю человеческих отношений, но и обнажил самые "тайные двери в душе общества". Она подчеркнула, что не будет переходить на оскорбления в сторону хейтеров.

Мой любимый вопрос: "Чтобы что?". Вот все эти комментарии (от совершенно незнакомых людей) меня глубоко удивляют. Например, у меня нет привычки писать гадости незнакомым людям – для чего? Я люблю свою энергию направлять в другую сторону,

– написала Злата Огневич.

"А Вам спасибо, что нашли для меня время, завелись, как надо, и выпустили ракету в комментариях. Только вот у настоящих ракет, тех, что вверх и к свету – другое топливо. Все, что вы видите во мне, это не мое, это ваше. Мое это то, что я вижу у вас", – подытожила артистка.



Злата Огневич / Фото из инстаграма Златы Огневич

Злату Огневич уже не первый раз хейтят в комментариях под заметками. Она и раньше "отбивалась" от навязчивых пользователей:

В ответ на критику ее откровенного и чувственного танца "Холостячка" опубликовала сообщение, где пояснила, что все негативные комментарии, похоже, пишут ей закомплексованные девушки.

После вылета Андрея Хветкевича Злата Огневич снова ответила на возмутительные слова. Она подчеркнула, что делает выбор сердцем.

Текст публикации Златы Огневич

Уникальный проект "Холостячка", который, кроме романтической истории, человеческих отношений, еще и обнажает самые сокровенные двери в душе общества.

В свою очередь, я не буду переходить на оскорбления в вашу сторону, потому что это ровным счетом ничего не даст.

Мой любимый вопрос: "Чтобы что?". Вот все эти комментарии (от совершенно незнакомых людей) меня глубоко удивляют. Например, у меня нет привычки писать гадости незнакомым людям – для чего? Я люблю свою энергию направлять в другую сторону. А Вам спасибо, что нашли для меня время, завелись, как надо, и выпустили ракету в комментариях. Только вот у настоящих ракет, тех, что вверх и к свету – другое топливо.

Все, что вы видите во мне, это не мое, это ваше. Мое это то, что я вижу в вас.