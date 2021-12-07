ДТП произошло вечером 4 декабря. Максим Михайлюк пытался остановить автомобиль, однако не смог и сбил пешехода.

Ранее мы писали Ирина Федишин попала в аварию в Киеве: видео изуродованного автомобиля звезды

Максим Михайлюк сбил пешехода

Михайлюк ехал в сторону Железнодорожного шоссе, но вдруг на проезжую часть улицы Бойчука выбежал мужчина. Максим нажал на тормоз, но было поздно. Человек попал под колеса автомобиля.

Я ехал, потом остановился на светофоре. Начали двигаться на зеленый свет, поехали, и тут резко появились эти люди. Перебегали слева направо,

– прокомментировал Михайлюк.

Пешехода госпитализировали с серьезными травмами. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

В комментарии изданию "Сегодня", представители МВД сообщили, что такое ДТП действительно имело место.

Пострадавший пешеход госпитализирован с травмой головы. На месте работала следственно-оперативная группа,

– заявили в ведомстве.

Однако в полиции не опровергли и не подтвердили тот факт, что пешеход неожиданно для водителя выбежал на дорогу.

В сюжете о ДТП, опубликованном на ютуб-канале "Новости.LIVE", не упоминают о публичности и фамилии водителя. Сам Максим в социальных сетях тоже не рассказывает об этом инциденте.

ДТП со звездами: