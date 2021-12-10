О своей второй беременности звезда популярного антиутопического сериала "Рассказ служанки" сообщила в начале июля 2021 года. Тогда женщина вышла на красную дорожку в рамках премьеры одного из фильмов, где она участвовала, с большим беременным животиком.

Интересно Кристина Риччи второй раз стала мамой и объявила пол и имя ребенка

Страховски во второй раз стала мамой

Днем ранее 39-летняя актриса оставила в сети нежное черно-белое фото, где держит на плече своего новорожденного ребенка. Однако кто это – мальчик или девочка – неизвестно.

На прошлой неделе к нашему миру присоединился ангел. Добро пожаловать в семью, моя любовь. Я очень тебя люблю,

– написала Ивонн в заметке, добавив хэштег "мама двоих".

Ивонн Страховски родила второго ребенка / Фото из инстаграма актрисы

Счастливую мамочку поздравили десятки звезд, а также пылких фанатов. Они желают мамочке и ребенку крепкого здоровья и счастливой жизни.

Что известно о личной жизни Ивонн

Пара Ивонн и типа поженилась летом 2017 года. До этого они 6 лет были в отношениях.

В октябре 2018 года у них родился сын Уильям. Женщина редко показывает его в сети, как и своего мужа.

Ивонн Страховски с мужем Тимом Лоденом / Фото из инстаграма актрисы