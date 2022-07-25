Это не музыка, это г*вно, – интервью с Мирзояном о русскоязычных звездах и где "все были 8 лет"
В первые дни войны Арсен Мирзоян на пару с Положинским держал оборону Киева, а затем принялся за волонтерство. За почти пять месяцев войны он пригнал на фронт 500 автомобилей, но признался об этом только в нашем интервью.
- 1Интервью с Арсеном Мирзояном в видеоформате
- 2"Сеня, вывози своих", – как спасал семью и почему вернулся в Киев
- 3Почему Арсен Мирзоян волонтерит, а не воюет
- 4Если что, я приеду – о родителях в Запорожье и знакомых в оккупации
- 5О концертах и отмененном туре по Европе
- 6Почему не афиширует, как помогает армии
- 7Если услышат, что ты волонтер, тебе не помогут, – как в Нидерландах относятся к войне
- 8Работу артисты себе найдут, – на что живут музыканты во время войны
- 9Я заберу их в Киев, – о жене и дочери в Великобритании
- 10Посмотрите, какую ахинею несет Бардаш, – почему украинцы всегда прощали россиян
- 11Почему "на шоу-бизнесе весомая часть вины" за войну
- 12Уже никто не смотрит на качество, – о всплеске украиноязычных песен
- 13Что уже после драки кулаками махать, – простил ли таких как Лобода, Барских, Дорн
- 14Закрой на х*й свою передачу, – о языковом скандале с Ефросининой и Поляковой
Журналисты 24 канала едва "поймали" Арсена Мирзояна, чтобы пообщаться для проекта "Интервью24", ведь последние месяцы он находится в постоянных разъездах. На видеосвязь мы вышли, когда певец был в пути в Нидерландах, но это не помешало ему дать твердые и эмоциональные ответы на вопросы, назревшие за пять месяцев войны.
Читайте наш эксклюзив Война застала меня в самолете, – интервью с Дмитрием Ступкой о жизни в США, разводе и войне
Почему Арсен Мирзоян не афиширует, как помогает армии? Когда снова встретится с женой Тоней Матвиенко и дочерью Ниной? Что думает о Бардаше, языковом скандале с Ефросининой и Поляковой и почему некоторых коллег считает виновными в войне? Обо всем этом читайте дальше.
Интервью с Арсеном Мирзояном в видеоформате
"Сеня, вывози своих", – как спасал семью и почему вернулся в Киев
Вы рассказывали, что 24 февраля вместе с Александром Положинским вывозили своих девушек на запад, в Ивано-Франковскую область. Вы уже тогда, в первый день войны, знали, что они не будут оставаться в Украине, а уедут за границу?
Нет, на самом деле нет. У меня таких мыслей не было, надо было поразмыслить, оценить масштаб, понять, что на самом деле происходит. Потом уже позвонили родственники, предложили, мы посовещались и сказали: "Да, давайте". Ибо малышке было тяжеловато бегать по подвалам от этих сирен.
После того, как Вы вывезли семью в безопасное место, вернулись с Положинским в Киев. И, как рассказывали, уже там примкнули к одному из подразделений. Как вы туда попали?
До начала эвакуации ко мне приехали знакомые, приехала машина полная загруженная БК (боекомплектами, – 24 канал). Сказали: "Сеня, вывози своих". И все, я им оставил дом, расквартировал, сказал: "Живите здесь, все есть – холодильник, душ, кухня, кровати. Живите здесь, а я вернусь". Мы и вернулись.Интересно, что Фагот из группы ТНМК в добровольческий батальон "Реванш" попал через друзей, ведь в терроборону Киева были очереди по 300-400 человек.
Ваш звездный товарищ Александр Положинский заключил контракт с ВСУ и служит в рядах 47-го отдельного батальона. Даже успел побывать в горячей точке. Много ваших друзей сейчас на фронте?
Мы с ним списываемся, созваниваемся. Я вот должен к нему приехать. Он подписал контракт, пошел учиться, ушел в учебку. Он точно не единственный, очень много. Я бы не комментировал.
Арсен Мирзоян с Сашей Положинским / Фото из прессслужбы
Напомним Устал, но оно того стоит, – Положинский показал новое фото после учений в ВСУ
Почему Арсен Мирзоян волонтерит, а не воюет
Вы же выбрать для себя другой путь – волонтерство, в частности занимаетесь пригоном автомобилей из-за границы. Почему именно этот фронт?
Я не говорю, что кто-то выбирал. Ты выбираешь, где ты будешь эффективнее и полезнее. Конечно, можно сидеть в окопе. А так и будет в учебке. Без подготовки не получится, а на подготовку уходит немалое время. Это я о себе говорю. У меня такой военный опыт, что я вам точно говорю, что я бы сидел в окопе. А хотелось бы научиться чему-нибудь. Не знаю, куда бы меня отпустили.
Я не раз был под обстрелами и точно помню фразу Лехи Мочанова: "Ты не думаешь, как ты будешь действовать, ты опускаешься до уровня своей подготовки". А ведь подготовки нет на самом деле, у многих людей нет подготовки. Есть люди, которые рассказывают, что там нет профессионалов, там нет никого, здесь все мы обычные пацаны. Так я хочу сказать, что мы там все будем. Этот дождь надолго, к сожалению.
Никто же не говорит, что кто-то уклонист, кто еще что-то. Все мы там будем, времени хватит на всех. И эта война надолго, это на годы. Потому все мы там будем, обязательно будем там. Прямо сейчас мы там, где эффективнее, а потом ты никуда не денешься от этого. От себя не денешься тоже.
То есть вы не исключаете того, что тоже можете оказаться на передовой?
В первые дни я был с оружием в руках в Киеве, я никуда не делся. И я вам честно скажу, если бы что-нибудь случилось в Запорожье, я бы примчался в Запорожье. Это мой родной город. Я буду воевать на территории, которую я знаю. Когда враг на пороге, опыт уже неинтересен никому, есть долг!
Военный билет Арсена Мирзояна / Фото из личного архива певца
Саша Положинский возмущался, что повестки, которые вручают в качестве наказания за правонарушения, "обесценивают ежедневный риск тысяч ребят, добровольно ушедших защищать страну". Какое у вас отношение к всеобщей мобилизации?
Знаю, как командиры относятся к тем, кто выполняет план по повесткам из военкоматов. Когда привозят сотню пацанов, не готовых ни к чему. Ну ни к чему! Друзья, все мы понимаем, что мы стремимся защищать свою Родину, но реально эти сто человек завтра могут погибнуть.
И вы своим планом по повесткам просто уничтожайте, бл*ть, страну. Вы п**арасы – так бы я сказал тем чувакам, которые везут пацанов без разбора, которые, вручают повестки всем налево, направо. Ну, это же советщина! И я понимаю возмущение Александра.
У нас был свидетель реален. Привезли пацанов в спортивных костюмах на фронт. В спортивных костюмах! Без оружия, прямо на передовую привезли. Или наоборот. Мы разговаривали с командиром одного подразделения, и он говорит, что пришел хирург с опытом. Он говорит: "Ну куда я тебя возьму, зачем ты мне здесь? Я понимаю, что ты хочешь страну защищать, но ты как хирург сделаешь гораздо больше на своем рабочем месте, чем здесь. Тебя надо учить". Опыт есть опыт, никуда ты не денешься.
Если что, я приеду – о родителях в Запорожье и знакомых в оккупации
Вы родом из Запорожья. Часть вашей области сейчас оккупирована. Кто-то из ваших родных или друзей сейчас находится в оккупации?
Мы сейчас списываемся, разговариваем. Есть знакомые, близких друзей нет. К счастью, очень много людей успело выехать, потому что все знают, к чему приводит такое легкомыслие, когда тебя военные просят: "Друзья, надо эвакуироваться". И нет, все сидят, все чего-то ждут. На авось, на "повезет – не повезет", не знаю.
Мои родные сидят прямо в Запорожье. Они готовы, мы об этом (об эвакуации, – 24 канал) с ними разговаривали и не раз. Я сказал, что если вы сейчас не уезжаете, то приготовьтесь к тому, как происходило в Киеве. Это будет пробка, это будет непросто. Но вроде бы все все осознают, ну и я сказал: "Если что, я приеду". Никуда вы не денетесь от меня.
Арсен Мирзоян / Фото из инстаграма певца
Читайте также Боль и страх, – Макс Барских показал, как люди пешком убегают из его родного Херсона
О концертах и отмененном туре по Европе
Знаю, что Вы возвращаетесь в концертную деятельность. На июль у вас был запланирован тур по Европе, но, насколько мне известно, эти выступления вы отменили и сейчас в Нидерландах – собирает авто для военных. Почему так случилось?
Тур перенесли на осень, и это в принципе правильно. Все мы понимаем, что летом туры никто не делал. Лето – это время фестивалей, и Европа – не исключение. Поэтому по всем правилам концертная деятельность начинается где-то осенью. И перенесенный тур на осень – это правильное решение.
Арсен Мирзоян на концерте / Фото с инстаграма певца
Но эти концерты благотворительного характера? Средства из них будут перечислены на ВСУ?
Мы не перечисляем в ВСУ. У нас есть свой… Фондом не назовешь, мы не фонд. Сколько я занимаюсь благотворительностью, очень много лет, у меня к фондам свое личное отношение. Я знаю, как происходит финансирование фондов, поэтому с фондами я немного осторожен. Много лет, где-то с 2011-го, я начал заниматься благотворительностью, и сейчас я сотрудничаю с фондом "Запорука". Это касается не военной тематики.
А то, что сейчас происходит – это не фонд. Это наша, скажем, группировка, назовем ее так. Мы занимаемся пригоном автомобилей. Я не беру общую цифру, потому что она вроде бы большая, но, скажем, речь идет о 800 автомобилях. С 24 февраля 500 автомобилей мы пригнали ребятам на фронт.
Почему не афиширует, как помогает армии
Почему не афишируете свою помощь армии? До недавнего времени вы почти не упоминали об этом в фейсбуке или инстаграме.
Я просто не хочу это афишировать. Я не понимаю, зачем это афишировать. Я эти все кино насмотрелся о плачущих волонтерах. Это не мое, я не люблю это.
Я не скажу, что я не афиширую. Кто-то постится, я могу перепостить, могу очень редко что-то там написать. Но делать из этого инфопривод… Это не сейчас такая задача стоит.
Знаете, привозишь бывало машину, и там говорят: "А давайте сделаем фотографию или селфи?" А я говорю: "А можно без этого всего. Я просто передам машину и уеду себе. Не надо меня фотографировать. Мне лучше, чтобы вы сфотографировали машину с ребятами, чтобы у меня был отчет, что машина доставлена". А кто доставил ее – это уже неважно точно.
Арсен Мирзоян с Антоном Тилисом и Александром Котом / Фото из фейсбука музыканта
Такое мнение разделяет и Олег Винник, но это сыграло с ним злую шутку. Еще недавно его обвиняли в предательстве, потому что он якобы не дает благотворительных концертов, не собирает на армию, не жертвует в фонды. Однако адвокат певца объяснил, что тот помогает, но "не желает пиариться во время беды". Может быть, медийным людям стоит освещать, чем они занимаются во время войны?
Немного освещать – окей, но не прямо делать из этого посты… Я же говорю, что это делаю не я, меня обозначают, а я подтверждаю свою персону, что да, действительно, это было со мной. И мне этого достаточно. Если я напишу пост, то о чем он будет? Что я привез машину – ну такое.
Не пропустите Муж Оксаны Билозир показал, как на самом деле Винник помогает ВСУ из Берлина
Если услышат, что ты волонтер, тебе не помогут, – как в Нидерландах относятся к войне
Сейчас вы в Нидерландах. Как там относятся к войне в Украине?
У них свой менталитет. Они очень плохо относятся к войне, прямо настолько плохо, что если в Нидерландах где-то услышат, что ты волонтер и помогаешь армии, – тебе не помогут.
Они могут помочь детям, переселенцам, медикам. Все, что касается армии – нет.
Работу артисты себе найдут, – на что живут музыканты во время войны
Готовясь к туру по Европе, вы говорили, что едете не только для того, чтобы собрать деньги на нужды ВСУ, но и чтобы познакомиться. Вы имели в виду знакомство с новой публикой?
"Знакомиться" звучит от концертного оператора. Я был типа пионером в этой истории. Мы едем знакомиться в том плане, что дальше по моим стопам пойдут другие артисты. Мы разведываем разные концертные площадки. То есть речь не идет о площадях, речь идет о конкретных концертных площадках, по которым еще никто не ездил, и нужно посмотреть, как это работает. Вслед за мной точно, обязательно поедут наши украинские артисты.
Концерты в Европе – спасательный круг для многих артистов сейчас, ведь работы почти нет. Чем тогда заниматься?
Концертная деятельность – не вся работа, которую должен выполнять артист. Скажем, сцену нельзя назвать работой – это смысл жизни артиста. Поэтому речь не о том, что артиста лишили работы, артиста лишили смысла жизни. Работу артисты себе найдут. И работа – это не только сцена. Это и студия, и другие цифровые площадки. Сцена – это не работа, это совсем другое, здесь гораздо сложнее история.
Арсен Мирзоян на сцене / Фото из фейсбука певца
На что живут украинские артисты?
Кто на роялти живет, кто не знаю, на что еще живет. А какой выбор? У кого есть бизнес по ту сторону, какой-то семейный подряд. Не знаю, каким-то образом (живут, – 24 канал).
Я заберу их в Киев, – о жене и дочери в Великобритании
Ваша жена Тоня Матвиенко вместе с дочерью Ниной сейчас в Великобритании. Сколько раз вам удалось увидеться с ними за почти 5 месяцев войны?
Дважды. Это когда я приезжал на благотворительный концерт к ним в Магдебург. И второй раз – когда я отправлял их в Британию. Ну и все, отправил.
Читайте о визите Мирзояна в Германию "Лучше бы ты не приезжал": Тоня Матвиенко со слезами рассказала о встрече с мужем
Как вам как мужчине дается разлука с семьей? Вы ведь вряд ли расставались так надолго.
Ну как… Плохо, очень плохо. К счастью, XXI век. "К счастью" для цивилизованных людей. Мы общаемся в гаджетах, есть видеосвязь. На этом все.
Все думаем, как встретиться вживую. Сейчас у малышки в школе начнутся каникулы, и я думаю, что я заберу их в Киев. Точнее, не я заберу, потому что я точно не могу выехать, а они приедут. Думаю, может быть, на весь август приедут.
Арсен Мирзоян с женой Тоней Матвиенко и дочкой Ниной / Фото из инстаграма певца
Возвращаться в Киев с концами они пока не планируют? Ждут окончания войны?
Окончание войны какой? Или какой стадии? Окей, мы все понимаем, что война идет уже 8 лет, а на самом деле мы все очень хорошо знаем историю. Это противостояние уже столетия продолжается.
Сейчас, как говорит Саша Положинский, и я как бы с ним согласен, сейчас тот самый шанс выпал нам, чтобы уничтожить россию, как империю. До этого этого шанса не было. Постоянно мы воспринимали соседа как братский народ. Постоянно были разные такие риторики, но почему-то не в нашу пользу. Поэтому сказать, что война сейчас закончится… Я думаю, что очень нескоро она закончится.
Посмотрите, какую ахинею несет Бардаш, – почему украинцы всегда прощали россиян
Как думаете, почему украинцы всегда прощали россиян? Почему снова и снова появлялись пропагандистские нарративы о "братском народе"?
Зомбоящик. Но сейчас зомбоящик уже не поможет. Сейчас он пока помогает там, а здесь это уже не работает. Здесь уже люди сознательные, у каждого есть своя голова.
Конечно, есть люди, которые принимают ошибочные решения. Очень много таких людей. И мы их видели и во время эвакуации, и в Северодонецке. И то, что они говорят и как встречают русских солдат. Конечно, это в уме не укладывается. Но что поделаешь? Так живем.
Я не понимаю, как у них так выходит. Ты своими глазами все это видел – как разрушают твои дома, как стреляют в людей, и ты все равно находишь оправдание, оправдываешь этих солдат, сидишь и ждешь. Где математика в вашей голове? Как у вас так пазлы складываются? Как вы это делаете, откуда? Поэтому у нас еще здесь, внутри страны, хватает таких мыслителей, философов.
Есть ли такие "мыслители" из вашего музыкального цеха?
Посмотрите, какую ахинею несет Бардаш. Никаких причинно-следственных связей в голове нет, бл*ть. О какой-то Японии… Что в голове там? Вообще, как говорится, чтобы каша не подгорала, ее нужно перемешивать. По-моему, там просто дно, бл*ть.
Здесь все об ахинеи музыканта "Мы – один русский народ": Бардаш шокировал рядом пророссийских заявлений об армии, ЛГБТ и культуре
Почему "на шоу-бизнесе весомая часть вины" за войну
В одном из последних интервью вы прямо говорили, что "на шоу-бизнесе есть весомая часть вины за то, что сейчас происходит". Что именно вы имели в виду? Русскоязычные песни в репертуаре украинских коллег?
Да, я имел в виду русскоязычные песни. Раньше здесь пели русские песни на улицах, на стадионах. Не раз видели, когда приезжают ребята бойкотировать чей-то концерт, но потом рассказывают, что у нас и языкового барьера нет. Это картинка, которая создавалась, именно эту картинку показывали россиянам, именно эта картинка является частью пропаганды. Россияне же видят, их очень легко так обмануть.
Уже никто не смотрит на качество, – о всплеске украиноязычных песен
Как вы относитесь к тому, что сейчас артисты, даже те, в репертуаре которых не было ни одной украиноязычной песни, клепают их одна за другой?
Сейчас очень много украиноязычных песен стало у всех артистов. Как говорит Саша Положинский: "Ну и Слава Богу. Ну, хоть таким образом произошло".
Конечно, большинству обидно немного. Ты понимаешь, что ты делал качественную украинскую музыку, но кто-то все равно ориентировался на тот рынок, на русскоязычный рынок, потому что он более прибыльный. А сейчас эти люди перебросились – поют украинские песни.
Но хорошо, что так происходит. То ли адаптация к рынку, то ли от чистого сердца. Каким бы образом это ни происходило, мы всегда будем говорить о результате. То есть как результат и последствия – ну окей. Это положительное продвижение.
Арсен Мирзоян с Сашей Положинским / Фото из фейсбука певца
К теме Это наши люди, они такие, – продюсер Поляковой рассказал, как военные реагируют на ее "Шлепки"
Правда, в интервью 24 каналу Екатерина Павленко из Go_A отмечала низкое качество этого украиноязычного контента, склеенного наскоро. Вы это мнение разделяете?
Уже никто не смотрит ни на качество, ни на что. Раньше я как автор-исполнитель критически относился к любому творчеству, даже к русскоязычному – к поэзии, к смыслам. Знаю очень много поэтов, за всеми наблюдаю, критикую. Потому что у нас поэзия как-то вымерла. Как говорил Бродский, нам предстоит инфляция поэзии. У нас любое г*вно в рифму будет называться поэзией. И вот мы до сих дней дожили. И очень тяжело сейчас найти поэзию в современной музыке.
Однако Артем Пивоваров, например, имеет отличный культурный проект "Твої вірші, мої ноти" , которым популяризирует поэзию классиков украинской литературы. Как вы к нему относитесь?
Я знаю этот проект еще до войны. Это еще не был проект Артема Пивоварова, это была идея ко дню рождения Франко. А дальше, я так понимаю, он стал ни туда, ни сюда. Затем в идеологии проекта я услышал песню от "Бумбокса" – "Плющ" на стихи интимной лирики Леси Украинки. Как-то этот проект затих, и вот Артем Пивоваров взял его в свои руки, взбодрил немного. И выходит довольно неплохо.
Арсен Мирзоян с Пивоваровым и Пономаревым / Фото из фейсбука певца
Что уже после драки кулаками махать, – простил ли таких как Лобода, Барских, Дорн
В сторону звездных коллег от вас звучала фраза "где вы были 8 лет". Расшифруйте.
Ко всем русскоязычным артистам обращались: "Друзья, почему вы не поете на украинском?" Еще тогда они стыдились, рассказывали, что украинская музыка некачественная или какая-то еще. А вы что качественные? Я у тех всех артистов не видел ни одного качественного продукта, ни одного! Это я о русскоязычной попсе 2000-х. Эти артисты находились в топах, занимали первые звенья. Где ваша качественная музыка? Я знаю, где вы пишитесь, и как вы пишитесь. Это не музыка, это г*вно, бл*ть! Вы называете это саундпродюсированием, эта ваша компьютерная музыка, пластмассовая музыка. Что вы вообще о музыке разговариваете? В отличие от рок-дивизиона с тех пор и сейчас. Единственное хочу заметить – украинский рок был качественным, а главное – украиноязычным.
Тогда была философия о качественном украинском продукте или некачественном. Так создайте его, если вы так качествены!
Никто ничего не делал, а сейчас, когда пришла беда в дом, все стали украиноязычными. Друзья, мы вас в 2008 году об этом просили. В 2008 году вам в уши дули. В 2008 году приезжали артисты из россии и говорили: "Ребята, будет война, будут ракеты летать".
А в 2014 году, когда уже все началось, тоже ничего не изменилось. Ни Минкульт, нифига никто не делал. Никакой программы, никакой. Потому что там уже после потасовки кулаками махать.
Я так понимаю, что гастролеров – таких как Лобода, Макс Барских, Иван Дорн, которые сейчас активно реабилитируются перед украинским народом, вы не простили?
Надо наблюдать за происходящим сейчас, а то, что уже было… Ну о чем говорить? Ну было и что? Это как взять какого-нибудь ребенка, которому оторвало ноги, и думать: "А что делать?" Да ничего ты уже не поделаешь. Вы разрушили ребенку жизнь, а он может хотел играть в волейбол или бегать кроссы. Теперь давайте думать, как исправлять эту ситуацию. Тогда нужно было думать. Раньше нужно было думать. Сейчас нужно думать, как не допустить больше подобного.
Что сейчас говорить об артистах, которые тогда нифига не сделали, а сейчас что-то делают? Ну, окей. Давайте отталкиваться от нового дня, от того дня, когда мы живем.
Сейчас, в военное время, когда идет война, вспоминать о прошлом, вспоминать, кто что делал, прощать, не прощать уже поздно. Уже нужно двигаться к победе. Всем вместе. Кто-то переобулся, кто-то не переобулся – нет разницы. Уже все в одном окопе, все в одной лодке. Мы до сих пор строим лодку, которая уже плывет. Поэтому это уже неважно.
Ради будущего, ради наших детей должны забыть обо всех этих ссорах, разборках. Ради наших детей должны просто брать и делать, заботиться об их будущем. Сколько разрушено детских жизней. Очень трудно это осознавать, и на фоне всего этого брать и устраивать разборки, кто где играл, сколько забил, кто где призывался… Как поет Jerry Heil: "Кожен буде жати, що посіяв".
Арсен Мирзоян с дочерью Ниной / Фото из инстаграма певца
Все в один голос говорят, что на артистах сейчас во время войны большая ответственность. Почему?
Артисты – это и есть культура, лицо нации для всех других стран. Если тот же житель Нидерландов посмотрел бы топ 20 Киев, или топ 20 Украина за 2018 год, он там услышит одну или две украинские песни. Поэтому он и не знает, что такое Украина.
Я помню 2018 год, когда голландцы не знали, что такое Украина. Для них это было непонятно. Я ему говорю Ukraine, а он меня переспрашивает UK? Он знает UK, а Ukraine не знает.
Закрой на х*й свою передачу, – о языковом скандале с Ефросининой и Поляковой
В шоу-бизнесе разгорелся языковой скандал. Маша Ефросинина и Оля Полякова, которые с детства разговаривали на русском, говорят, что не виноваты в том, что выросли в русскоязычной среде, это их родной язык, им легче общаться на русском, чем на украинском. Разделяете ли вы мнение, что переход на украинский в публичном пространстве необязателен?
Это было обязательно еще с 2008 года. Об этом говорили российские артисты украинским артистам: "Люди, самоидентификация – это очень важная штука, особенно в публичной плоскости". Я думаю, что с 2014 года, когда началась война, Минкульт должен был что-то делать, артисты должны это осознать. Но, как мы видим, не подействовало. И мало того, сохранили русский мир и притащили его сюда. Этакая история.
Эти все отмазки: "Я не могу на украинском общаться". Так не делай того вообще. Не выходи в эфир, бл*ть, не общайся с людьми, закрой на х*й свою передачу. Просто закрой на х*й. Как смотреть такую передачу, когда русский как красная тряпка для быка? Снова, значит, есть за и против. Снова раздор."Интервью24" – проект на сайте 24 канала о важнейших темах. Разговоры, которые меняют страну к лучшему.
Автор проекта – заместитель главного редактора сайта Анастасия Зазуляк.