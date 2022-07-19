Дмитрий вместе с экс-женой Полиной Логуновой и дочерью Богданой уехал в США в сентябре 2021 года. Семья хотела пожить в Америке, провести там зиму. О проблемах в отношениях Ступки и Логуновой было известно давно, а в США супруги решили расстаться. Теперь у каждого своя жизнь, но вместе продолжают воспитывать дочь.

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У Полины есть новый избранник, с которым обручилась, поэтому осталась там. Дочь вместе с ней. Дмитрий стремится быть ближе к Богдане. Именно поэтому, когда началась война, Ступка не возвращался в Украину, а улетел из Европы в США. Для проекта "Интервью24" мужчина рассказал о жизни в Америке, возвращении в Украину, разводе, а также признался, свободно ли сейчас его сердце.

Интервью с Дмитрием Ступкой в видеоформате

О переезде в Америку

Дмитрий, осенью прошлого года вы вместе с бывшей женой и дочерью уехали в США. Как решились на такое решение?

Здесь был один проект, связанный с кино. Я должен был сыграть свою первую голливудскую роль в боевике, съемки должны были проходить в США, а затем этот фильм должны были продать постсоветским странам. Но произошло то, что произошло, проект заморозили.

Также мы давно хотели пожить какое-то время в США, понять, как это. Это была первая зима, которую мы хотели провести не в Украине и без снега. Чтобы было комфортно для дочери, чтобы у нее не было насморка, кашля, потому что зимой она постоянно болела.

Начало войны и помощь Украине

Перед полномасштабным вторжением россии на территорию Украины власти США неоднократно призывали своих граждан покинуть наше государство. Вы ведь 23 февраля были в пути домой. Верили, что россия начнет столь масштабную войну?

Я постоянно наблюдал наши новости. Смотрел, как к готовности приводят бомбоубежища. Сначала вообще не мог понять, зачем показывают это людям, пугают. Не мог поверить, что россия на такое пойдет. Не верил в последнее. Купил билет домой на 23 февраля.

Туристический период моего пребывания в США заканчивался и я должен был уехать домой к 8 марта. Должен был лететь двумя рейсами: Лос-Анджелес – Стамбул, Стамбул – Киев. Когда летел в Стамбул, знакомые начали писать в инстаграмме, что началась война, слышат взрывы. Пока летел в самолете 10 часов, следил за новостями.

Когда прилетел в Стамбул, то уже не мог лететь домой, небо было закрыто. Друг моего отца живет в Анталии, сказал мне: "Покупай билет и прилетай ко мне". Он помог мне арендовать комнату у его знакомой. Я жил там 2 недели. Постоянно был на связи с родителями, друзьями.

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Потом улетел в Варшаву. Там стал заниматься гуманитарной помощью, через благотворительный фонд Богдана Ступки покупал автомобили для ВСУ. Вскоре в Варшаву приехала моя мама с тетей. Мы вместе уехали к знакомым, были в Германии, Италии.

Позже я понял, что в Европе нет работы. Мне сказали, что для продолжения работы актером должен выучить польский язык. Не имею ничего против поляков и их языка, но понимал, что на польском говорят только в Польше, а я хочу быть ближе к своему ребенку. Посоветовался с родителями, с родными и мы решили, что мне нужно возвращаться в Америку и быть поближе к дочери.



Дмитрий Ступка с дочерью / Фото из инстаграмма актера

Но есть такое правило: если ты пол года находился в США по туристической визе, то нужно потом полгода быть за пределами США, потому что обратно могут не пустить. Я уехал буквально за несколько дней до того, как у меня истек срок официального пребывания в Америке. Но меня не было в стране 56 дней после того, как я оттуда вылетел. Моя жена, потому что тогда мы были официально мужем и женой, и ребенок в Америке, началась война и американцы не могли меня не пустить обратно. Так и вышло. Я купил билет и прилетел в США. И сейчас нахожусь здесь. До этого была договоренность, что я буду ведущим благотворительных концертов. Эти концерты проходили в Нью-Йорке, Чикаго, Майами, Сан-Франциско и Сиэтле.

Отметим, что Дмитрий Ступка сейчас живет в Майами. Во время разговора он находился в Лос-Анджелесе, куда прилетел, чтобы побыть с дочерью Богданой, проживающей в этом городе с мамой Полиной Логуновой – экс-женой Дмитрия.

Раньше вы работали в театре, снимались в кино, что думаете делать с карьерой дальше? Планируете возвращаться в Украину?

Конечно, думаю над возвращением в Украину. Перед войной мы выиграли тендер и государство должно было выделить средства на полнометражный обучающий фильм для детей под названием "Я играю". Уже 1 июня должны были разбивать тарелку и снимать кино. Я был продюсером этого фильма, а Александр Биляк – режиссером. Мы с ним снимали фильмы "Нереальный копец" и "Гола правда".

Я летел домой, чтобы увидеть родных, на съемки. А война застала меня в самолете. Тогда был в шоке, что такое произошло.

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Постоянно на чемоданах – Ступка о жизни в США

Сколько времени вы уже в США?

С 8 сентября. Живу на чемоданах. Уже всеми мыслями был дома, соскучился по всем, по родным, друзьям, работе, сцене, съемкам. Сейчас все проекты заморожены, потому что сейчас не до этого. Что будет дальше, пока не знаю. Я реально постоянно на чемоданах.

Как зарабатываете на жизнь в США?

Работы сейчас нету ни у кого. Гриммеры, костюмеры, все делают посты, в которых спрашивают, как зарабатывают средства, просят помочь с работой. Здесь, в Америке, я не могу работать, потому что у меня нет официальных документов. Могу заниматься благотворительностью, зарабатываю, проводя мастер-классы по актерскому мастерству для детей. Занимаюсь с детьми в онлайн-режиме. Какие-то деньги имел дома в Украине, мама привезла их в Польшу и передала мне. С 9 сентября 2021 года я трачу то, что заработал до этого в Украине. Доходов у меня нет. Это все не так просто. Но есть друзья, которые могут поддержать. Есть мастер-классы с детьми. Это пока помогает.



Дмитрий Ступка с дочерью в США / Фото с инстаграмма актера

Как в течение четырех месяцев изменилось отношение американцев к войне в Украине?

Мне кажется, что не устали. Всюду есть поддержка. Я еще такого не видел. С благотворительными концертами я побывал во многих разных штатах и повсюду развевается очень много наших флагов. Это очень приятно. На улицах, в кафе, на официальных площадках. На Мангеттене, на Таймс-Сквере. Нас поддерживают очень много разных организаций. Нет ничего, что делается просто так. Все делают с поддержкой, чтобы упомянуть нашу Украину, объединить, помочь.

Благотворительные концерты в США

Вы вернулись в США, участвовали в благотворительных концертах. Есть ли какие-то актерские проекты в Америке, к которым присоединитесь в ближайшее время?

30 июля будет событие благотворительное на корабле в Мангеттене в Нью-Йорке. Там буду ведущим, а Мика Ньютон будет петь. 24 августа буду лететь в Сиэтл, где буду проводить концерт ко Дню Независимости. Моему отцу должны сделать официальный выезд, где-то на месяц. Он прилетит сюда, в США, мы с ним будем играть спектакль Леси Украинки "На поле крови". Это представление на двоих и планируется 4 или 5 американских городов. Это планируем к осени.

Развод с женой и опека над дочерью

В Америке осталась ваша дочь и бывшая жена Полина. Как поделили опеку над дочерью?

Мы не делили опеку. Полина не запрещает мне видеться с Богданой. Единственное, все упирается в деньги. Долететь из Майами в Лос-Анджелес – это 5 часов и билеты стоят от 500 до 600 долларов. Если у меня есть возможность или средства позволяют мне прилететь, то конечно, что я могу это сделать. Никто никак не запрещает, просто договариваюсь заранее.

В интервью, которое Полина давала 2 месяца назад, она сказала, что находится в процессе развода, однако официального документа о разрыве брака еще нет. Этот процесс уже закончился? Вы официально развелись?

Еще нет, потому что в Украине война. Документ о браке есть у Полины, а она живет не в самом Лос-Анджелесе, там нет Мист Экспресс. Сейчас идет передача этого документа в Украину. Мы там все решили, нет никаких претензий друг другу. Мы расстанемся и все.



Ступка с эксдружиной Полиной и дочерью / Фото из инстаграмма актера

С Полиной удалось остаться в дружеских отношениях после развода?

Мы хорошо дружим, разговариваем, созваниваемся. Должны развестись и каждый будет идти своей дорогой. Но будем дружить, встречаться вместе с дочерью, потому что для Богданы важно, чтобы папа и мама были вместе. Предложил, чтобы в следующий раз мы провели время вместе. Она скучает, хочет, чтобы папа и мама были вместе. Она была со мной 10 дней и я очень радуюсь, потому что не видел ее с конца февраля, очень соскучился.

Является ли беларусь агрессором в войне России против Украины

Полина родом из беларуси, у нее белорусское гражданство. В настоящее время территорию беларуси активно используют для обстрелов Украины. Какова позиция Полины в этой войне?

Она не поддерживает ни путина, ни лукашенко. Вообще боится возвращаться в беларусь, потому что, когда там были митинги, очень многое постилось. Переживала, когда задерживали людей. Боится уехать просто, чтобы навестить маму. В беларуси следят за всеми соцсетями, а Полина очень много говорила о том, что не понравится лукашенко. Полина делает марафоны для похудения со здоровым питанием, видел, что определенные деньги из них перечисляла на помощь Украине.

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В феврале из беларуси началось наступление на Киев, сейчас снова говорят о вероятном вторжении оттуда. Лично вы считаете беларусь агрессором в войне против Украины?

Если человек позволяет из своей земли выпускать ракеты или летать по российским самолетам, то он автоматически становится агрессором, поддерживает войну. Они заодно. И это досадно. лукашенко вовлекает людей, которые не хотят воевать. Есть же отдельные батальоны, воюющие с нами против россии. Люди желают жить в мире. Они давно хотят его убрать. Просто там закрыли всем рты, потому что всех сразу бьют, стреляют, сажают в тюрьму. Это очень досадно.

Свободно ли сердце Дмитрия Ступки

После разрыва с Полиной у вас были новые отношения? Или сердце до сих пор свободно?

Отношений не было никаких. Здесь, в Америке, сложно с девушками. У них другой менталитет, не все так просто. Украинские девушки здесь на расхват, потому что они очень красивые. И здесь действительно не хватает красивых девушек. Не знаю, почему так. Есть красивые, безусловно, но большинство неряшливы, не очень за собой следят. Может, это нормально, но здесь все остальное, не такое, как у нас. Да и у меня не такой совершенный английский, чтобы разговаривать на разные темы с кем-то. Прошло мало времени, чтобы у меня появились какие-нибудь отношения. Я еще от предыдущих не очень отошел.

Я свободен и пока нет какого-нибудь сильного желания начинать новые отношения. Как Бог даст. О женитьбе вообще не думаю.



Дмитрий Ступка / Фото из инстаграмма актера

Где родные Ступки и как помогают Украине

А где сейчас ваши родные? Отец остался на Украине?

Они находятся в Украине. Единственное, мама приезжала в Варшаву меня навестить.

Как ваша семья помогает бороться с оккупантами?

Когда я был в Польше, мы покупали автомобили для ВСУ. С моим товарищем положили начало американскому благотворительному фонду. Планировали собирать средства на восстановление разрушенного театра в Мариуполе, но сейчас там такая ситуация, когда неизвестно, что будет дальше. Поэтому, наверное, собираем средства на вещи, которые нужны уже сейчас. Но это американская платформа, где украинцы не могут донатить. Это можно сделать только из другой страны или через друзей из-за границы. Есть в планах продюсирования кино. Есть знакомый продюсер, который из Украины, но уже довольно давно проживает в Америке. Хотим снять кино об Украине с американскими актерами. По сюжету американец влюбляется в украинку, через любовь покажем войну в Украине глазами американца.



Дмитрий Ступка с дочерью Богданой / Фото из инстаграмма актера

Не все больны головой – о "хороших россиянах"

В Украине планируется создать "белый список" российских артистов, которым разрешат въезд в Украину. Однако в обществе из-за этого возникли недоразумения, ведь никто из них не сделал за это время ничего, чтобы остановить войну. Артисты годами поддерживали политику путина, не выступали против диктатора. Как вы думаете, россиянам есть место в Украине?

Там не все больны головой. Насколько я понимаю, очень много людей зависит от финансирования их президента. Они понимают, что останутся голодны, если что-нибудь будут говорить против него. Мы им безразличны, потому что имеют семьи, детей, нужно дальше жить так, как они жили. А они боятся. Или не хотят, или деньги нужны больше, чем человеческая жизнь и совесть. Есть адекватные люди, но мне кажется, что за этим должно следить государство. Соответствующие органы должны понимать, кто друг, а кто враг.

Мне кажется, нельзя всех сравнивать. Потому что есть люди, которые сочувствуют, поддерживают Украину и вообще, если бы могли, получили бы украинское гражданство и переехали жить к нам.

Я не считаю, что все они плохие, потому что это не так. Есть люди, которые понимают, что происходит, но боятся за свою жизнь, потому что неизвестно, что с ними будет дальше. Должны быть соответствующие органы, которые должны за этим следить и понимать, кто может въезжать, а кто нет.

Думаю, если проверить их, если это не сосланные казачки, то можно пускать. Это же напротив, спасти людей от этого режима, забрать их с собой.

Поездки в оккупированный Крым и победа Украины

Как думаете, какое событие можно считать поражением россии в этой жестокой войне, которую она развязала?

Хотелось бы, чтобы прекратился огонь и унести все наши территории. Я родился в 1986 году и помню, что Крым – это Украина. Был там каждое лето, даже жил там когда-то, потому что мама была замужем за местным мужчиной. Был в Артеке, почти каждый год у нас были гастроли театра Франко в Севастополе, нас там классно принимали. Это первая любовь, приятные воспоминания. Это просто наш дом.

Я встречался с девушкой из Севастополя, несколько раз из Украины ездил в оккупированный Крым. Ездил на машине или на поезде. Видеть повсюду портреты жириновского и русские флаги – это такое неприятное впечатление, до слез. В магазин приходишь, привык, что рассчитываешься гривнами, а тебе нужно платить рублями. Такое ощущение, что отняли правую руку или ногу и ею пользуется кто-то другой.

Я считаю, что главное забрать наши территории и чтобы Украина была такой, как она была до 2013 года. Чтобы Донецк, Луганск, Крым были нашими. Мы должны забрать то, что нам пренадлежит.



Дмитрий Ступка / Фото из инстаграмма актера

Благодарность и низкий поклон ВСУ, которые спасают нас. Мы должны быть благодарны им за то, что каждое утро мы можем видеть своих родных, детей. Хочется, чтобы весь мир сплотился и дал по зубам этой россии, чтобы это поскорее закончилось. Очень досадно смотреть, что происходит с нашими городами. Это очень больно, очень. Смотреть как они разбивают культурные центры, ТРЦ, кинотеатры.

Иногда меня охватывает страшная ярость. Я, как актер, очень эмоционален и чувствителен. В такой момент хочется им ответить – начать бомбить их территории. Чтобы они почувствовали, как это. Чтобы почувствовали жизнь с этими сиренами. Когда ты ходишь по супермаркету, выбираешь новую кухню, ни о чем не думаешь и прилетает ракета. Это невозможно терпеть.

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