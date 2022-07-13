Как рассказала адвокат, полномасштабное вторжение России в Украину Олег Винник воспринял очень болезненно. Свои первые слова волнений и отчаяния он обнародовал в соцсетях. Но он "не стал делать громкие заявления и красоваться, а избрал путь целенаправленной помощи". Следовательно, мужчина сейчас занимается покупкой машин для ВСУ и контролем их доставки в Украину.
К слову У него серьезные проблемы, – Оля Полякова рассказала, куда исчез Олег Винник
Средства для автомобилей он выделяет из собственного благотворительного фонда "Волчица" – логотип организации можно увидеть на нескольких машинах. "Поиском машин и их покупкой исполнитель занимается лично, а также следит за процессом их доставки на всех этапах в Украину, чтобы все было честно", – констатирует адвокат.
Олег Винник помогает для ВСУ автомобилями / Фото "ТСН"
Но параллельно с помощью Олега проходит лечение. Проблемы со здоровьем у него начались еще до войны 24 февраля, из-за которых артисту даже пришлось отменить несколько концертов. За границей Винник обратился к специалистам, поскольку были обостренные моменты, поэтому лечение продолжается.
Публично Олег Винник ничего не говорит о своем волонтерстве, осуждает полномасштабное вторжение страны-агрессорки в Украину и не желает пиариться во время беды. Исполнитель еще с 2014 года занимает четкую позицию. И это видно в его песнях, а также о том, что Олег Винник никогда не давал концерты в РФ. Если бы все были, как наш Винник, то и войн в мире не было бы,
– подытожила в редакции "ТСН" адвокат Олега.
Инстаграм-страница Олега Винника, последнее сообщение 24 апреля / Скриншот
Что говорили об "исчезновении" Олега его коллеги
- Певица Оля Полякова – одна из немногих, которая не осудила Винника, что он исчез из медиапространства. Она говорила, что у него серьезные проблемы со здоровьем, а в патриотической позиции коллеги она не сомневается, поскольку планировала записать с ним общий трек, но он не мог это сделать, потому что очень переживал за ситуацию в Украине.
- Валерий Харчишин из "Другой Рики" говорил, что слышал, как Олег сейчас находится в Германии и дает концерты, потому что знает, что по Берлину висят его афиши. Но он уверен, что фаны Винника не забудут, что тот не проводил благотворительные концерты и недостаточно говорил о событиях в Украине.
- А фронтмен Kozak System Иван Леньо считает Олега сцикуном, который "бросил" Родину и своих фанов. По его мнению, артист с многомиллионной армией фанатов изменил Украине как гражданин. Более того, он сравнил Винника с Софией Ротару, которая все восемь лет войны выступала в России, а 28 февраля издала одно единственное сообщение о "российских ракетах, которые уничтожают мирных жителей, детей, разрушают города Украины".