Ни для кого не секрет, что в жизни – дома, между собой, за кадром – Оля Полякова и Маша Ефросинина общаются на русском. Украинский они якобы добросовестно учат, но заговорить на нем свободно никак не могут.

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Почему Ефросинина и Полякова до сих пор ведут "Взрослые девочки" на русском языке

Вы привыкли к нам, не подбирающим слова, фонтанирующим, у нас своя химия. Это то, почему нам легче писать "Взрослых девочек" на русском языке. Мы хотим говорить по-украински, мы изучаем язык, мы все для этого делаем. Но чтобы вот так, в личном разговоре, как с подругой на кухне, так на украинском, к сожалению, не получится. И вам самим будет неинтересно смотреть на бекающих, мекающих, подбирающих слова,

– решили вместо зрителей Ефросинина и Полякова.

Более того, телеведущая считает, что они и так делают многое для популяризации украинского языка – она пишет им в инстаграме, а Полякова наконец-то начала выпускать песни.

"Мы обе говорим на украинском. Оля поет украинские песни, я полностью перевела свой инстаграм, когда я могу исправить ошибки, подумать над текстом. Там, где нас захватывают эмоции, там, где мы быстро должны изложить свое мнение, там, где происходит что-то триггерное, трепетное, у меня, например, не получается эмоционально перейти. Не получается шутить, у нас нет этой химии", – оправдалась Маша Ефросинина.

Мы понимаем агрессию, мы понимаем, почему ее так много, потому что русский язык вызывает агрессию, однако на этом мы закрываем эту тему и переходим к вопросам,

– завязала с языковым вопросом телеведущая.

Как отреагировали в сети

Филологиня и блогер Юлия Сливка написала Ефросининой в комментариях: "Почему в конце концов не порвать с русским миром, прекратив использовать его удельный язык? Не хватает голодоморов и геноцидов? Прошу идентифицироваться по крайней мере в публичной плоскости и говорить по-украински, вы влиятели. Получите гораздо больше, чем потеряете".

В своем инстаграм-профиле с 62-тысячной аудиторией Юлия Сливка подробнее разобрала их "обоснованный" отказ от украинского языка. По ее мнению, звездные подруги нивелируют усилия сотен тысяч украинцев, решивших перейти на украинский, и отвергают его на три столетия назад, когда бытовало предубеждение из Москвы, что украинским нельзя передать тонкие смыслы и глубокие мысли.

Во время войны за национальную идентичность, когда истребляют все украинское как нацистское, а особенно культуру как таковую, они провозглашают рашистскую нормой, чем утверждают русскую в Украине… Вместо поддержать и задать тренд, они говорят: ну в принципе можно было и не переходить… Конечно – это требует усилий и выхода из комфортной зоны, поэтому лучше найти причину не учить язык,

– разложила по полочкам Юлия Сливка.

Фоловеров Ефросининой и Поляковой тоже возмущают их оправдания. Одни говорят, что селебрити ищут отмазки, чтобы не выходить из зоны комфорта, другие вообще отправляют их в россию за паспортами: