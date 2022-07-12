В Украину Оля Полякова вернулась в начале июля и уже успела дать два концерта – в метро на "Майдане Независимости" и в одной из воинских частей. В ее репертуаре всего несколько песен на украинском, поэтому без русскоязычных треков шоу-программа певицы невозможна. Даже "Шлепкам" в ней есть место.

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О реакции военных на "Шлепки" Поляковой

"Это хит старых времен. Это шлягер. Мы их не трогаем вообще, они были и есть", – говорит Михаил Ясинский о песне "Шлепки". Как выяснилось, на этот трек все еще есть спрос, его просят даже защитники из ВСУ.

На днях у Оли был концерт в воинской части, и все были счастливы это слушать. Извините, но это так, это наши люди, они такие. У них есть какая-то жизнь, какая-то память. Он под эту песню познакомился со своей женой, предложил ей выйти за него замуж, они стали счастливой парой, сейчас он военный, а она его ждет дома,

– предположил продюсер певицы.

По его словам, один из военных даже снимал жене весь концерт от начала до конца, а та в это время танцевала дома на кухне.

"Это был очень волнующий концерт! Чувствую благодарность и веру в наших воинов ВСУ, и веру в скорую победу. Спасибо вам, наши родные. Все будет Украина", – комментировала сама Оля Полякова в инстаграме.

Для просмотра видео с концерта в воинской части перелистывайте вправо

Интересно, что переводить все свои русскоязычные песни Оля Полякова не хочет, но ей их "очень жаль, потому что они принесли любовь украинцев, под эти песни люди знакомились, женились, рождались".

Ясинский о русскоязычных песнях

К осени Оля Полякова обещает записать украиноязычный альбом – первый за более чем 20 лет в шоу-бизнесе. Все потому, что ее продюсер Михаил Ясинский считает, что сейчас бессмысленно выпускать песни на русском языке, потому что раскрутить их невозможно.

"У нас создается национальное информационное пространство. В этом пространстве, к сожалению, песню на русском языке уже не раскрутить. Блогеры не захотят ее обсуждать, потому что даже русскоязычные блогеры перешли на украинский. На радио не возьмут, потому что как ее в плейлист поставить? Весь плейлист сейчас украинский, русская песня не будет там звучать, она будет маргинальной. А быть плохой русскоязычной песней в Украине – зачем оно вообще нужно?" – убежден Ясинский.