32-летний Макс Барских (настоящее имя – Николай Бортник) родился и вырос в Херсоне. До 24 февраля там жили его родные, но он чудом успел вывезти их до оккупации. Поэтому сейчас ему больно за земляков, которые вынуждены жить под русским гнетом. Он показал, как по полевой дороге бегут те, кому невмоготу жить по законам "русского мира".

Читайте также Лина Костенко о том, что предчувствовала нападение россии: "Мне бомбы в 4 утра привычны"

Макс Барских о побеге людей из Херсона

Эти кадры свидетельствуют о том, как беженцы из моего родного Херсона направляются в сторону Кривого Рога. Людям приходится преодолевать огромные расстояния пешком или на велосипедах. Позади осталась мирная жизнь, дома, работа, друзья, соседи. С собой они несут боль и страх перед неизвестным,

– растрогал Макс Барских.

С фото с высоты птичьего полета видно, что херсонцы спасаются из оккупации почти с пустыми руками – кто с маленькой сумкой, кто с детской коляской, кто пешком, кто на велосипеде. Более того, одна из подписчиц артиста призналась, что так из поселка Высокополье бежали ее родители.

"Так шли мои родители из Высокополья в Кривой Рог. Сидели в оккупации два месяца, в ужасных условиях, мама едва жива. Шли небольшой колонной – мои родители впереди, а те, что были позади... Орки начали стрелять, убили женщину, а ее мужа ранило. Таких ужасов, что там люди натерпелись, и в фильмах ужасов не придумаешь. Херсон и Херсонская область – это была, есть и будет Украина, ни один херсонец не хочет иначе", – написала девушка в комментариях.

Для просмотра всех фото пролистайте вправо

В щемящем посте Барских обратился и к россиянам, которые до сих пор на него подписаны. Он напомнил, что россия оккупирует и бомбит Украину по их молчаливому согласию.

Тем россиянам, кто забыл, который сейчас год на календаре, я напомню – это 2022-й. И все это с моей страной делает ваша по надуманным поводам и по вашему молчаливому согласию! Но мы обязательно вернем себе то, что вы украли,

– написал певец и напомнил, что Херсон – это Украина.

Звезды о близких в оккупации