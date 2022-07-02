В прямой эфир в инстаграмме Бардаш вышел в 19:00 1 июля и вел монолог полтора часа. Это произошло после того, как с ним прекратил сотрудничество Wellboy, а сам продюсер начал публиковать антиукраинские инстаграм-сторис. В эфире он якобы хотел объяснить свою позицию, но получилось еще хуже. К слову, в интервью у россиянина Юрия Дудя 2 года назад он приводил схожие мысли о "братских народах".

К слову Приходько назвала "г*мном" Бардаша, который сравнил Украину с нацистской Германией

Интересно: отметим, что Юрий Бардаш вместе с супругой Лизой и дочерью уехали за несколько дней до полномасштабного вторжения из Украины. Они отправились на отдых на Шри-Ланку и остались за границей. Сейчас они находятся в Грузии. Жена Лиза Бардаш открещивается от заявлений мужчины, считает его предателем и говорит, что "все могут ошибаться в людях".

Винные наркотики, СМИ, политики и шоумены: Бардаш о вражде Украины и России

Журналисты 24 канала полностью пересмотрели эфир Бардаша, состоявший из двух частей, которые он опубликовал в свободном доступе в инстаграмме. Пользователи сети оставили около 4 тысячи комментариев под видео, где полностью осудили слова продюсера. Единичные комментарии тех, кто его поддержал, были либо ботами, либо пользователями из России.

Свой рассказ Бардаш начал с того, что родился во времена СССР и первые годы жизни на него оказали особое влияние. Все его первые представления о жизни сформировали на Донбассе, где он жил в приюте и некоторое время воспитывался у приемных родителей. С 2007 года, как он рассказал, "имел дела с Россией", поэтому он не может отрицать "мощность и богатство России, с которыми не может сравниться ни одна страна мира". Во всех своих заявлениях он ссылается на абсолютно пророссийские нарративы, которыми кормит страна-сосед свое население, и под влияние которых попал Бардаш.

Вроде бы все началось с Революции Достоинства (которую он несколько раз не смог правильно произнести), где "украинцы впервые начали стрелять в своих", потом все усилилось, включая войну на Донбассе, из-за якобы наркотиков, которые "начали ввозить из-за границы в украинские клубы". Ненависть между россиянами и украинцами усилилась якобы из-за политиков, которым безразлично своих людей и культуру, а медиа и шоумены вроде бы этому только подогревали. Он не понимает, за что воюет Украина, ведь, по его мнению, ЛГБТ-ценности, зеленая энергетика и безвиз – это не оправдание того количества смертей, которые сейчас происходят в Украине. Что воюют якобы только "пацаны из деревень, которые раньше крутили хвосты коровам", а масоны руководят политиками и решают, что и как делать дальше. Что власть лгала украинцам первые месяцы полномасштабного вторжения, а теперь массово мобилизует население.

В заключении он заявил, что "все умные управленцы стран времен Второй мировой капитулировали", и теперь являются чрезвычайно развитыми странами. В качестве примера он привел Японию и намекнул на Германию. Он не может понять, почему украинцы разжигают еще большую ненависть после кадров из Бучи и других городов, потому что это ничего не поможет, а будет хуже. А воевать не за что, потому что "Россия – великое и могущественное государство, а все мы – один русский народ".



Юрий Бардаш / Скриншот из интервью Дудя

Скандальные цитаты Бардаша

Чтобы конкретнее и подробнее привести его слова, предлагаем несколько цитат из эфира:

Полномасштабная война после 24 февраля: "Стрелять у своих людей мне не позволит душа и не поднимется рука. Со всех сторон – мои (казахи, дагестанцы, русские). Я думаю, что в глубине души каждый из вас испытывает то же самое".

"Повестка медиа и в политике пошла на ненависть в обществе. Даже после событий в Буче и так далее как по команде транслировать одно и то же, которые никогда не имели отношения к политике. Начали называть россиян свинособаками. Как это может помочь решить войну, когда только происходит обострение ситуации?"

"Прошло 4 месяца, что у нас есть? Мы все помним, что говорили те "говорящие головы", что мы все и всех "сделаем", и мы им верили. Но что мы имеем? Херсон – ушел, его нет. Запорожская область – на половину, Донбасс – то же самое. Соответственно, политика расшатывания ненависти, которую нам предложило руководство, пошла не на пользу".

"Что такое политик? Его функция, для чего он существует? Кто-то знает ответ? Это человек, который болеет за своих людей, ответственен за них. У нас политики хоть за что-то ответственные? Они сыпают ложь, которая оказывается калом, а потом говорят – это информационная война. Но прошло 4 месяца, и украинский народ умирает".

"За что народ сейчас умирает? За то, чтобы легче было геям, за либеральные ценности? Я не против геев, ну бывает, кто-то любит "помесить глину". Окей, неси себе аккуратно, за закрытыми дверями. Это отклонение, без проблем, есть разные отклонения. Но если из них мы расшатываем, что они члены общества, ну извините".

"Европейские ценности: зеленая энергетика? Вы смеетесь ли? Это цирк. Безвиз? За это мы все будем умирать? Вы себе представляете? Не вы, а пацаны из сел".

"Отдайте последнюю копейку на "Байрактары". Чтобы вы знали, люди "тирят" деньги из фондов, которые их собирают. 30% на карман падает, и за эти деньги живут. Вы отдаете последнюю копейку, а как жить будете – никого не волнует. Все идут на войну".

"В моем понимании, украинский народ сейчас находится в заложниках, и начнутся теракты, которые людям даже не снились. 11 сентября будет казаться цветочками по сравнению с тем, что они будут устраивать на территории Украины".

"Как это все может закончиться. Вы все знаете Японию? Великолепная страна, передовая, технологическая, культура сохранилась. Что они сделали, когда была война с Америкой? Что сделали все мудрые руководители? Они капитулировали. Сейчас это одна из самых развитых стран. Они вовремя приняли правильное решение".

Об Украине и ВСУ: "Что такое Украина? Украина – это народ, люди, которые являются носителями культуры. Но что будет без людей? Какая честь и достоинство?".

"Какое ВСУ? Это те пацаны, которые жили в своей деревне, коровам хвосты крутили? Их просто схватили всех, и в печку. Матери сошли с ума от горя. Нет пацанов, нет никого. А наши артисты взывают: "Поможем ВСУ".

"Слава Украине!" должны говорить солдаты, которые воюют". А "Свыше всего!" – это чистый нацизм и фашизм. Посмотрите двухчасовой фильм в моем телеграмме, как это было, сколько сравнений (об Украине и нацистской Германии), как вопил немецкий народ. Мы украинский народ, но мы ничем не лучше, чем казахи, дагестанцы, белорусы, русские. Мы ничем не лучше".

Майдан: "Случилась первая жесткая история, когда украинцы начали убивать украинцев. Все мы не понимали, что происходит, потому что мы все жили шоубизнесом. У меня аудитория, так или иначе – креативный класс, соответственно, мы не понимали: окей, стреляют, ОМОН… Но в заключении украинцы убивали украинцев. Еще никаких россиян на территориях Украины не было".

Война в 2014-м: "Все было связано с наплывом наркоты. В это время на Донбассе шла война. У меня сердце болело, как ни крути, это мой родной край. Меня это болело. У меня там остались единицы знакомых, с которыми я поддерживаю связь. Стреляю свои в своих".

После интервью у Дудя: "Начал искать украинство в себе. Решил сделать украинский проект, где появился Wellboy, являющийся носителем украинской культуры… А сейчас мне сказали: "Иди, ты это делаешь ради всех нас". Вся команда от меня отвернулась : "Пошел вон". Вы даже не представляете, что на меня льют эти люди, которые вчера из моей руки кормились. Но знайте одно – пройдет война, и все вы захотите забыть это как страшный сон. Но люди, которые благодаря вашей ненависти пали и их семьи, ничего не забудут".

"Меня не поддержал никто. Все мои дела, которые я вершил все это время ради того, чтобы быть в обществе, ради того, чтобы быть полезным, в моменте просто взлетели. Меня объявили приспешником России, коллаборационистом, сепаратистом. Я понимаю, вы все злые. Но это не я разжигаю межнациональную рознь. Я этого не делал. Я за дружбу всегда выступал. Я старался это делать как мог. Но повестка была другая, и в выводе от меня открестились все. И я вам больше скажу – моя жена просто сказала не дотрагиваться до моей дочери, что я предатель. Я ее понимаю, ей 25 лет, она выросла в Украине и не знает ничего другого. Но в Украине живут не только малолетки, вы поймите это. Мир не крутится вокруг 10% населения страны. В Украине еще есть пожилые люди, что видели они раньше и сейчас? О стариках никто не думает, наша власть никогда о них не думала".

О России: "Я с 2007 года общался с РФ, а до этого ездил на гастроли, объездил всю Россию. Потенциал этой страны не сравнится ни с одной страной в мире. Это многим не понравится, но давайте называть все своими именами. Это огромная территория, с ресурсами, большой культурой, это факт... А люди, разрушающие Пушкиных и Лермонтовых, называют бандерами. "Бандеровцы" вырезали поляков по сотне тысяч... Все с кем я имею дело, никогда в жизни не прочли историческую книгу, а сегодня они все мастера. Я не мастер, я чувствую сердцем и немного пожил, мне 39".

"Рядом с нами есть сосед, Россия. Он никуда не денется, он есть. Он большой, могучий, жесткий, северный сосед Россия. Вы хотите их уничтожить в праведном гневе? Но как это может произойти? Как, народ? Я не понимаю".

"Продолжайте лить свою ненависть, а гробы будут поступать. Вот моя позиция. Вы хотели ее услышать 4 месяца. И сейчас вы не готовы меня слышать".

"Все будем вместе, мы будем большим, дружественным народом, и ни одно падло на свете нас не победит. Мы русские люди".