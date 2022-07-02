В своем инстаграмме Положинский изредка публикует кадры из войска, но днем ранее порадовал поклонников снимком. На нем он уверенно смотрит в кадр на фоне голубого неба и признается, что хоть на улице и жара, но все это стоит.
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После занятий. Учился лучше стрелять, лучше двигаться, лучше взаимодействовать с собратьями. Крутые собратья, крутые инструкторы, самая крутая в мире поддержка. Устал, но оно того стоит. Жара,
– говорит Положинский.
Александр Положинский в ВСУ / Фото с инстаграмма исполнителя
Реакция сети
Поклонника бывшего лидера группы "Тартак" оживленно поддержали украинского защитника и поблагодарили за службу:
- "Красавец!";
- "Поклон и благодарность!!!";
- "Конечно стоит. Вы крутой";
- "Красивый! Так и держись!";
- "Берегите себя";
- "Спасибо тебе и собратьям. Берегите себя";
- "Взгляд изменился";
- "Прекрасно тебя понимаю, бро!";
- "Безгранично благодарим вас всех!";
- "Мечтаю о вашем концерте в ближайшее время. Да будет мир!!!"
Отметим, что пару недель назад Положинский рассказывал, что после выполнения боевой задачи у них сгорел автомобиль со всем снаряжением, а осталось только то, что было на военных. Благодаря финансовой поддержке его фанатов бойцам удалось частично обеспечить рот всем необходимым. Он поблагодарил всех за помощь и отметил, что это не только материальная поддержка, но и мощная моральная мотивация.
Положинский поблагодарил за помощь от неравнодушных / Фото с инстаграммы артиста