Экс-участница "Время и Стекло" Надя Дорофеева подчеркнула, что поэзию они с Пивоваровым выбрали неслучайно. "Думи" Шевченко написал в период ссылки, когда был вдали от Родины и, как миллионы украинцев сейчас, мечтал вернуться домой. Это вечная классика украинской литературы, которая сегодня воспринимается как никогда болезненно.

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Пивоваров и Дорофеева спели в дуэте – "Думи"

100 дней войны. 100 дней боли, грусти и надежды. Очень трудно оставаться с этими трудными мыслями в одиночестве. Поэтому нам всем нужно не утонуть в них, помочь себе и стране выплыть, выстоять, сохранить себя,

– написала Дорофеева в своем инстаграме.

Она поблагодарила Пивоварова за проект "Твои стихи, мои ноты", благодаря которому украинская культура живет и громко звучит даже в такие трудные времена.

"Мы переживаем нелегкие времена. Мы знаем, что музыка имеет свойство лечить и исцелять. Мы знаем, что она является силой не только ментальной, но и физической", – добавил артист в своем инстаграм-профиле. Он в свою очередь поблагодарил Дорофееву за долгожданный дуэт и человечность.

Их клип на песню "Думи" снят в черно-белых тонах, а часть средств от его просмотров на ютубе Артем Пивоваров обещает перечислить на гуманитарную помощь пострадавшим от войны.

Артем Пивоваров и DOROFEEVA – Думи: смотрите видео онлайн

"Твои стихи, мои ноты" – культурный проект Артема Пивоварова, целью которого является популяризация украинской культуры и писателей через призму музыки.

Напомним, это уже седьмой дуэт Артема Пивоварова в рамках проекта "Твои стихи, мои ноты"