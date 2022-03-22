Российские захватчики беспощадно уничтожают все на своем пути. Тысячи домов мирных граждан теперь либо повреждены, либо полностью разрушены. Мы все отстроим, но никогда не простим ту боль, которую принесла война. Кто среди звезд пострадал больше всего – узнайте дальше.

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Илона Гвоздева

Танцовщица и хореографиня Илона Гвоздева рассказала, что в ее частный дом попал снаряд. Звезда эмоционально отреагировала на это и подчеркнула, что городок, где она жила, это мирный район, где никогда не было стратегических объектов.

"Мы живы, дом отстроим и медленно, но уверенно закатаем в новый фундамент всех пришедших на нашу землю", – оптимистично добавила Илона Гвоздева.

Сообщение танцовщицы, в которой она опубликовала результат действия российских кафиров, инстаграмм удалил.

Больше об истории Илоны читайте здесь Нашего дома больше нет, – российские кафиры разбомбили дом Илоны Гвоздевой в Киеве

Игорь Кондратюк

"Сюрприз" от Путина получил и продюсер Игорь Кондратюк. К счастью, в момент, когда в дом попал снаряд, там никого не было. Он прилетел в любимое место продюсера – кабинет.

Инцидент произошел 14 марта. Семья Игоря уехала из дома еще 2 марта, поскольку за несколько километров до их дома были российские танки.

Больше здесь "Моя жена плакала": где был Игорь Кондратюк, когда в его дом попал снаряд

Снаряд попал в дом Игоря Кондратюка / Фото из фейсбука продюсера

Евгений Синельников

Режиссер и продюсер "Орла и решки" находился в заложниках у оккупантов в Буче. Рискуя жизнью, ему и семье удалось вырваться оттуда. Муж рассказывал, что российские захватчики ворвались в его дом, узнали и даже попросили автограф. Возможно, именно это спасло жизнь его семьи.

Также стало известно, что здание продюсера пострадало. По словам Евгения, он сам видел, как оккупанты пускали ракеты по его дому.

Юрий Фалеса

Бывший продюсер Ани Лорак и Мики Ньютон лишился дома и офиса. Когда оккупанты обстреливали дома в Подольском районе Киева, то и попали в его загородный дом . К счастью, обошлось без жертв. Юрий оптимистично подчеркнул, что все отстроит.