Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк рассказал, пострадала ли его семья, когда в дом попал российский снаряд. Он тоже поделился, как провел день рождения.

Стоит знать Российские оккупанты попали в дом Игоря Кондратюка: фото поврежденного дома

Игорь Кондратюк о разрушенном доме

Мужчина рассказал, что еще 2 марта он уехал из дома вместе с семьей. Он признался, что не волнуется из-за дома, ведь больше всего думает о родной Херсонщине.

"Нас в этом доме не было, мы 2 марта выехали. Этот дом расположен в житомирском направлении. Мы выехали 2 марта, когда до российских танков оставалось 10 километров. Я забрал всю семью, нас было 12 человек. Мы уехали. Среди них была моя беременная родственница, которая сегодня в пять утра родила новую украинку. Поэтому дом – это мелочи, хотя моя жена плакала", – поделился Игорь Кондратюк.

В настоящее время продюсер находится во Львове. В свой юбилей он встретился с Павлом Табаковым и прогулялся по Стрыйскому парку с детьми.

В памяти осталось то, что мы впервые за эти дни с женой не сидели в новостях и не передвигались по Украине. Я сейчас в безопасности уже третью ночь во Львове ночую. Я далеко не последний человек, нуждающийся в помощи в этой стране. Я справлюсь,

– подчеркнул мужчина.

Напомним , 14 марта Игорю Кондратюку исполнилось 60 лет. Первым "приветствием" стал российский снаряд, прилетевший в его дом под Киевом. Продюсер пожелал россиянам палаты в аду.