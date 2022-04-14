Оккупанты уничтожают все на своем пути. Семьи телеведущей орки Анны Пановой разрешили выехать в безопасное место, а в ее доме под Киевом устроили свой командный пункт.

Важно Игорь Кондратюк показал снаряд, которым оккупанты сокрушили его дом под Киевом: ужасное фото

Оккупанты уничтожили дом Анны Пановой

На личной странице в инстаграмме ведущая опубликовала фото остатков дома, который ее любимый с любовью мастерил для семьи. Он дома остались руины, куски игрушечной детской коляски, остатки качелей.

Анна рассказала, что первые три дня войны чувствовала там в безопасности. Пока не пришли российские танки. Россияне разрешили семье уехать в безопасное место, а сами обустроили в доме командный пункт и медчасть.

Смотрю на эти кадры и не верю, что здесь летом играла в надувном бассейне наша Милка. Больше нет родственных фото, на которых целая жизнь. Больше нет картин украинских художников, которые Саша собирал 25 лет. Нет слез. Главное, что мы живы,

– поделилась Панова.

Телеведущая призналась, что, наверное, никогда бы не хотела возвращаться туда, чтобы не видеть того ужаса. Но муж сказал: "Я уже пустил здесь корни. Как и сад, который я посадил и он уцелел. Так что мы непременно все отстроим".

Анна Панова показала уничтоженный дом / Фото из инстаграмма ведущей