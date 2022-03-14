11 марта под обстрелами их смог вывезти из села Константин Кястутисович. Он увидел сообщение Дмитрия Гордона, чтобы спасти композитора.

К слову "У них нет пищи и воды": 80-летний композитор Игорь Поклад застрял в подвале в Ворзеле

"По моей просьбе о помощи поступило несколько десятков писем от людей, которые хотели принять участие. И вот сегодня благодаря Константину – настоящему герою, увидевшему нашу просьбу и, рискуя жизнью, уехал спасать семью гениального украинского композитора – Игорь Дмитриевич, Светлана и их любимые собаки в безопасности", – написал Гордон.

"Как выжить и вернуться из ада..."

О спасении всей семьи в своем фейсбуке также рассказала жена композитора.

"Я не могу рассказать всего, нельзя. Но он тот, кто достоин звания Героя Украины! О таких людях надо писать книги! И я напишу! Обязательно! Костя! Спасибо!" – поблагодарила женщина и поделилась деталями спасения и как семья жила в подвале без связи, пищи и воды. Они были убеждены, что отсиживание в подвале затянется всего на несколько дней, но не на 2 недели.

"Когда я писала первые, почти панические посты, мы еще не знали, что нас ждет впереди. Кажется, первые взрывы испугали абсолютно всех. Уверена в этом... А потом был Гостомель, что рядом с нами... И постоянный грохот вертолётов... И началось... Тогда я впервые поняла, что такое "Грады". "Смерчи" были впереди... И проклятые кадыровцы, падли..." – рассказала женщина.

Впоследствии окупанты зашли в Микуличе, Немишаево, в Бучу, а потом уже в Ворзель.

Они перли на своих танках, БТРах, БМП. Сверху сидели мерзости с автоматами. Тогда мы еще не понимали, что автоматная очередь где-то рядом – это чья-то оборванная жизнь. Они стреляли по всему, что шевелится… Прятались за домами жителей, въезжая в упор на своих танках. Так они прятались от артиллерии… И вот тогда начался настоящий ад,

– сказала женщина.

Обстрелы Ворзеля не прекращались. Светлана говорит, что ничего ужаснейшего в своей жизни не слышала. Только наши ВСУ их уничтожали, как к утру приходила новая колонна. В перерывах между боями семья вылезала из убежища, пыталась с кем-то связаться, но тщетно. Первым исчез свет, потом вода, затем интернет и связь. Последним пропал газ. Генератор иногда поддерживал жизнедеятельность.

Впоследствии был сделан гуманитарный коридор, благодаря которому удалось выехать соседям Залежей. Они сами этого не сделали, потому что собак в автобусы не пускали, а на своем транспорте это было нереально, потому что не было бензина и разрядился аккумулятор. А если идти в пункт сбора, то нужно было преодолеть 2 километра, а для Игоря и мамы Светланы – это было сложно.

Последним спасением стали 300 грамм бензина, благодаря которым удалось завести генератор и зарядить телефон. Вот тогда Светлана увидела, что семью пытаются спасти добровольцы. Она собрала самые необходимые вещи, вывела из подвала родных и где-то за четыре часа к ним приехал Константин.

Всадили Игоря, маму, Бусю и стали молиться… Мы ехали сами, без колонны. Через три блок-поста орков… Заплакала я уже на нашем, когда украинский флаг увидела. Эти дни я запомню на всю жизнь... Эти самые ужасные дни в жизни... И молиться за всех, кто молился за нас, тоже буду всю жизнь... Вы прочли историю "Как выжить и вернуться из ада..."

– подытожила жена Игоря Поклада.