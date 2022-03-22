Російські загарбники нещадно нищать все на своєму шляху. Тисячі будинків мирних громадян тепер або пошкоджені, або повністю зруйновані. Ми все відбудуємо, але ніколи не пробачимо той біль, який принесла війна. Хто серед зірок постраждав найбільше – дізнавайтеся далі.

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Ілона Гвоздьова

Танцівниця та хореографиня Ілона Гвоздьова розповіла, що в її приватний будинок влучив снаряд. Зірка емоційно відреагувала на це й наголосила, що містечко, де вона мешкала, – це мирний район, де ніколи не було стратегічних об'єктів.

"Ми живі, будинок відбудуємо й повільно, але впевнено закатаємо в новий фундамент усіх, хто прийшов на нашу землю", – оптимістично додала Ілона Гвоздьова.

Допис танцівниці, в якому вона опублікувала результат дії російських окупантів, інстаграм видалив.

Більше про історію Ілони читайте тут Нашого будинку більше немає, – російські окупанти розбомбили дім Ілони Гвоздьової в Києві

Ігор Кондратюк

"Сюрприз" від Путіна отримав і продюсер Ігор Кондратюк. На щастя, у момент, коли в будинок потрапив снаряд, там нікого не було. Він прилетів в улюблене місце продюсера – кабінет.

Інцидент трапився 14 березня. Родина Ігоря виїхала з будинку ще 2 березня, оскільки за декілька кілометрів до їхнього дому були російські танки.

Більше тут "Моя дружина плакала": де був Ігор Кондратюк, коли в його будинок влучив снаряд

Снаряд влучив у будинок Ігоря Кондратюка / Фото з фейсбуку продюсера

Євген Синельников

Режисер і продюсер "Орла і решки" перебував у заручниках в окупантів у Бучі. Ризикуючи життям, йому та родиині вдалося вирватися звідти. Чоловік розповідав, що російські загарбники увірвалися до його будинку, впізнали й навіть попросили автограф. Можливо, саме це врятувало життя його сім'ї.

Також стало відомо, що будинок продюсера постраждав. За словами Євгена, він сам бачив, як окупанти пускали ракети по його оселі.

Юрій Фальоса

Колишній продюсер Ані Лорак та Міки Ньютон втратив дім та офіс. Коли окупанти обстрілювали будинки у Подільському районі Києва, то й потрапили в його заміський будинок. На щастя, обійшлося без жертв. Юрій оптимістично наголосив, що все відбудує.



Окупанти розбомбили будинок Фальоси / Фото з фейсбуку Юрія Фальоси