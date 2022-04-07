Лидер группы "ВВ" и музыкант Олег Скрипка решил приехать в село Козаровичи (что возле Бучи), где имеет свою дачу. Приехав в дом, он понял, что там жили оккупанты.
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Оккупанты ворвались на дачу Олега Скрипки
Музыкант рассказал, что российские военные "приказали и ограбили" его жилье, забрав с собой одежду и матрас с кровати. На месте осталось только куча мусора.
Так быстро убегали, что забыли носки и квашеные огурцы, тоже украденные. Я живу на даче только летом и самое ценное, что там было – картина очень известного художника Анатолия Криволапа, моего друга. Картину он мне лично подарил. Они украли некую фигню, а бесценные шедевры для них не интересны,
– признался Олег Скрипка.
Артист добавил, что все можно отстроить, поэтому он не расстраивается: "Главное, чтобы враг надолго ушел с нашей земли. Но мы воцаримся в своей сторонке. Все будет Украина! И огромное спасибо нашим воинам, защищающим нашу землю!".
Олег Скрипка показал дом после кафиров:
Звезды, чьи дома пострадали из-за войны
- В частный дом Илоны Гвоздевой попал снаряд. Звезда эмоционально на это отреагировала, ведь место, где она жила, всегда было мирным и без каких-либо "стратегических" объектов.
- Оккупанты повредили и дом Игоря Кондратюка. Он рассказал, что снаряд попал в его любимое место дома – кабинет.
- Бывший продюсер Ани Лорак и Мики Ньютон лишился дома и офиса. Когда кафиры обстреливали дома в Подольском районе Киева, то и попали в его загородный дом.