Лидер группы "ВВ" и музыкант Олег Скрипка решил приехать в село Козаровичи (что возле Бучи), где имеет свою дачу. Приехав в дом, он понял, что там жили оккупанты.

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Оккупанты ворвались на дачу Олега Скрипки

Музыкант рассказал, что российские военные "приказали и ограбили" его жилье, забрав с собой одежду и матрас с кровати. На месте осталось только куча мусора.

Так быстро убегали, что забыли носки и квашеные огурцы, тоже украденные. Я живу на даче только летом и самое ценное, что там было – картина очень известного художника Анатолия Криволапа, моего друга. Картину он мне лично подарил. Они украли некую фигню, а бесценные шедевры для них не интересны,

– признался Олег Скрипка.

Артист добавил, что все можно отстроить, поэтому он не расстраивается: "Главное, чтобы враг надолго ушел с нашей земли. Но мы воцаримся в своей сторонке. Все будет Украина! И огромное спасибо нашим воинам, защищающим нашу землю!".

Олег Скрипка показал дом после кафиров:

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