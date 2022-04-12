Находясь в Киевской области, российские военные занимались не только зверствами относительно мирного населения, но и мародерством. Оказалось, что они ограбили дом сестры Нины Матвиенко.

Смотрите также Жена Григория Решетника рассказала, о чем молятся ее сыновья: "Подслушала перед сном"

Оккупанты развалили дом сестры Нины Матвиенко

Артистка рассказала, что ее сестра всю душу вложила в дом. В то время как военные "второй армии мира" вынесли чуть ли не все из дома.

У моей сестры в Буче развалили дом. Она купила квартиру, все вложила туда. А эта банда "кадыровская" все вынесла из дома, к трусам вынесла. Голодранцы! Я еще такого убожества не видела. Это зверюги, душегубы,

– сказала Нина Митрофановна.

Певица добавила, что была шокирована новостью о начале полномасштабной войны. Нину Матвиенко возмутило, что украинцев столько лет кормили мифами о братском народе и цинично напали на страну ночью.

"Если честно, я была удивлена. Писали нам, что надо деньги, документы, все сложить. Но чтобы так быстро, еще и так похоже на фашистов, что (напали, – Showbiz) ночью. Как бандиты, воры, воры. Когда я это услышала, у меня был такой шок: что же вы нам говорили, что вы братья, что вы нас так обманывали? За что нас сегодня уничтожать, за что насиловать молоденьких девочек?" – эмоционально выразилась звезда.

Нина Матвиенко заверила, что сейчас находится в безопасности. Тоня Матвиенко вместе с дочерью переехала в Португалию, а Арсен Мирзоян служит, правда, неизвестно, где именно.

Напомним , Нина Матвнко сохраняла хороший юмор даже скрываясь в бомбоубежище. Оттуда она записывала видео, на котором пела .

Звезды, чьи дома пострадали от рук россиян