Русские уничтожают все на своем пути. Они ворвались на нашу землю и забирают у украинцев все, что наработали при жизни.
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Как сейчас выглядит дом Маши Суши
Шеф-редактор популярной программы "Орел и решка" рассказала, что россияне уничтожили ее дом в Ирпене. Когда Маша вернулась домой, не могла поверить тому, что видит. За время оккупации русские военные "освободили" семью Суши от многих вещей, которые они добывали руками. Однако самое ценное девушки осталось в ее сердце. Оккупанты не смогли забрать самых родных.
Русня изнасиловала наш дом. Обпи*али, растерли ги*но по полу. Сломали то, что не удалось вынести. Тошно,
– написала Маша в публикации.
Дома соседей девушки пострадали еще больше. Многие сгорели, не выстояли. Оккупанты жестоко разбили все.
Это ужас. Не знаю, как Россия отмоется от этой крови. И вообще отмоется,
– подытожила Маша.
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