Русские уничтожают все на своем пути. Они ворвались на нашу землю и забирают у украинцев все, что наработали при жизни.

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Как сейчас выглядит дом Маши Суши

Шеф-редактор популярной программы "Орел и решка" рассказала, что россияне уничтожили ее дом в Ирпене. Когда Маша вернулась домой, не могла поверить тому, что видит. За время оккупации русские военные "освободили" семью Суши от многих вещей, которые они добывали руками. Однако самое ценное девушки осталось в ее сердце. Оккупанты не смогли забрать самых родных.

Русня изнасиловала наш дом. Обпи*али, растерли ги*но по полу. Сломали то, что не удалось вынести. Тошно,

– написала Маша в публикации.

Обратите внимание! Многие украинские звезды сообщили, что их дома повреждены или вообще разрушены. Российские наемники уничтожают абсолютно все. Кто из известных людей пострадал от рук оккупантов – узнайте по ссылке.

Дома соседей девушки пострадали еще больше. Многие сгорели, не выстояли. Оккупанты жестоко разбили все.

Это ужас. Не знаю, как Россия отмоется от этой крови. И вообще отмоется,

– подытожила Маша.

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