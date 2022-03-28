Многие украинские знаменитости имеют частные дома в Киевской области, где идут боевые действия. Валерий Харчишин сообщил, что его дома под Гостомелем больше нет.

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Оккупанты разрушили дом Харчишина

Этот дом – часть жизни Валерия. В нем выросли трое его сыновей, для которых дом – это "их Украина". Артист строил дом за все деньги, которые зарабатывал: "Я боролся за него, когда у меня отбирали землю, когда "намахивали" строители-мошенники – перестраивал почти все".

Вчера мой дом полностью сгорел. Орки попали в него. У моих детей теперь нет "их Украины". Им некуда вернуться. Они еще об этом не знают. Как и не знает старший сын, который сегодня на севере страны защищает родную землю. В доме оставались две кошки, которых я кормил еще несколько дней назад. Я не уверен, что они живы,

– эмоционально поделился Харчишин.

Недавно во время затяжного кризиса, вызванного коронавирусом, на последние деньги Валерий построил рядом домик для родителей, которые стремились жить около сына. Родители не переехали, потому что не успели.

Я построю сотни таких домов. Мы все отстроим. Каждый дом. Посадим тысячи деревьев. Но сначала мы уничтожим каждого орка, ступившего на нашу землю,

– подчеркнул музыкант.

К счастью, когда россияне попали в дом Валерия, там никого не было. Двое его сыновей со своей мамой находятся за границей, они в безопасности. Старший сын Дмитрий вступил в ряды терробороны Житомирской области. Валерий тоже остается в Украине.



Валерий Харчишин в доме под Гостомелем / Фото из фейсбука музыканта



Дом Валерия Харчишина под Гостомелем / Фото из фейсбука музыканта

Текст публикации Валерия Харчишина:

Этот дом под Гостомелем – часть моей жизни. В нем выросли и жили трое моих сыновей. Я строил его за все деньги, которые зарабатывал.

Я боролся за него, когда у меня отбирали землю, когда намахивали строители-мошенники – перестраивал почти все. Недавно рядом я построил домик для родителей, которые изъявили желание переехать. Во время затяжного ковид-кризиса. На последние деньги. Родители не переехали. Не успели.

Для моих детей этот дом – их дом. Их Украина. Вчера он полностью сгорел. Орки попали в него. У моих детей теперь нет "их Украины". Им некуда вернуться. Они еще об этом не знают. Как и не знает мой старший сын, который сейчас на севере страны защищает свой дом. Там оставались две кошки, которых я еще несколько дней назад кормил. Я не уверен, что они живы.

Черты в лаптях уничтожают наши дома, наше имущество, но они не уничтожат нас. Не уничтожат нашу свободу, наши руки, знания, умения.

Я построю сотни таких домов. Мы все отстроим. Каждый дом. Посадим тысячи деревьев. Но сначала мы уничтожим каждого орка, ступившего на нашу землю. Гореть вам в аду, черти кацапские, пока будут тлеть наши дома.